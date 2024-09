Manuela Gómez aclaró su situación económica: “no estoy quebrada”

Manuela Gómez se dio a conocer en el mundo de la farándula en Colombia luego de su participación en Protagonistas de novela, de RCN. Desde entonces, la paisa se ha desempeñado como creadora de contenido y, a través de sus redes sociales muestra parte de su vida personal y profesional.

El pasado 8 de junio dio a luz a Samantha, su primogénita. La antioqueña reveló algunas complicaciones que tuvo durante su embarazo, que la llevaron en repetidas ocasiones al hospital, pues la vida de la bebita estaba en riesgo.

Manuela Gómez Franco. Fotografía por: Instagram Manuela Gómez Franco

¿Por qué Manuela Gómez ahora vende postres en Medellín?

Recientemente, la influenciadora comenzó un negocio de venta de postres en Medellín, su ciudad natal. Debido a eso, algunos de sus seguidores comenzaron a especular sobre una supuesta crisis financiera.

A través de sus redes, la también empresaria despejó las dudas y aclaró que la idea de montar un emprendimiento de postres no se debe a que tenga una difícil situación económica, sino que quiere tener ingresos adicionales para darle una mejor calidad de vida a su hija.

“Antes que empiecen a especular de si estoy mal económicamente. No estoy quebrada, gracias a Dios me va muy bien con mi empresa de matizantes y cosméticos para el cabello. Tengo muchos productos, y en este momento estoy lanzando un suero corporal. Mi empresa sigue creciendo, y me está yendo muy bien”, aseguró.

La exprotagonista de novela contó que, entre sus planes, está comprar una casa para brindarle una estabilidad a Samantha, pues en los últimos años ha tenido varias mudanzas.

“¿Quieren saber la verdadera razón por el cual se me prendió la linterna? Siempre he estado de aquí para allá, siempre me trasteo de casa y no siento ningún lugar como mío, como mi hogar, no tengo ese sentido de pertenencia en ningún lugar. Aunque con mi empresa podría comprar una casa, tardaría más en hacerlo. Fue entonces cuando surgió la idea de los postres, ya que me di cuenta de que me quedaban muy bien. Quiero comprar una casa para Samanta, dejar de mudarnos tanto y encontrar la estabilidad que necesitamos”, afirmó la creadora de contenido.

Sus seguidores han reaccionado a su publicación, en cuya descripción, escribió: “Que Manuela Gómez esta quebrada? Esta es la verdadera razón por el cual estoy vendiendo postres”.

“Es una guerrera camelladora”, “al menos a manuela se le ocurre negocio, otros que de dedican es a estafar y a robar, ahí si no dicen nada. Que chévere que ella sea una mujer de iniciativa”, “no importa lo que hagas después que sea de corazón”, “cuando somos madres, solo pensamos en generar más ingresos para estar mejor”.