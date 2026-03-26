Mara Cifuentes reveló si se hizo reasignación de género: “Soy una sirena”

Mara Cifuentes se dio a conocer tras su participación en el reality La Agencia, batalla de modelos de Caracol Televisión, donde se convirtió en una de las favoritas del público. Trabaja en el mundo del modelaje desde que tenía 17 años y, desde entonces, ha sido imagen de importantes marcas. Tras su participación en el programa, la modelo ha hablado a través de sus redes sociales sobre uno de los momentos más complicados en su camino: lidiar con la presión mediática sobre su cuerpo y su proceso de transición. En una entrevista, reveló que llegó a mentir sobre haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo, impulsada por el temor a no ser aceptada.

Mara Cifuentes contó detalles íntimos de su vida

En una reciente entrevista con La Kalle, la modelo nacida en Estados Unidos, dio a conocer algunos secretos sobre su proceso como mujer trans. “Siempre he dicho que hay una dualidad en mi cuerpo y yo veo a las sirenas como seres duales", dijo. Además, resolvió una de las inquietudes más constantes de sus seguidores en redes sociales: “Es una manera de aceptarme porque nunca tuve mi reasignación de género, la verdad es que decidí seguir con mi cuerpo y ahí es donde digo que soy una sirena y yo veo a las sirenas como seres duales, hay sirenas con alas, hay sirenas con cola de pez”, agregó.

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¿Qué cirugías se ha realizado Mara Cifuentes?

La modelo colombiana ha compartido en varias ocasiones su experiencia de transformación y las cirugías que ha decidido hacerse, que, según ella, no son tantas como muchos piensan. Varias de ellas son parte de su transición y de elecciones estéticas personales.

Pese a múltiples críticas que ha recibido, Mara ha sido muy abierta sobre los cambios físicos que ha realizado en su camino hacia la afirmación de género. Entre las intervenciones que ha confirmado está la rinoplastia, que buscaba suavizar y feminizar sus rasgos faciales, así como el aumento de busto con implantes mamarios, una decisión que tomó después de varios años de tratamiento hormonal. Además, la modelo ha optado por procedimientos de feminización facial, que incluyen ajustes en áreas como los labios, pómulos y mandíbula, con el fin de armonizar su apariencia. Estos cambios han sido graduales y son parte tanto de sus decisiones estéticas como de su identidad.

“Creo que la feminización facial es una cirugía genial, es liberador quitarse un peso de encima, amas lo que ves, estás contigo, ha sido parte de mi identidad”, dijo en su entrevista con La Kalle.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, la modelo expresó su descontento con el resultado estético. Según contó, esta última intervención alteró características que ella no deseaba cambiar, especialmente en la zona de las cejas y los ojos. Mencionó que ahora tiene una asimetría en la órbita ocular, lo que le provoca una inseguridad constante al mirarse o al trabajar frente a las cámaras, algo fundamental en su carrera como modelo. Además, comentó que el resultado final fue muy diferente a lo que había solicitado al principio. Incluso ha afirmado que su rostro cambió de una manera que no anticipaba, lo que la llevó a sentir un profundo arrepentimiento y frustración, llegando a decir que “extraña su cara anterior”.