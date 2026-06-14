Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron los 3 años de su hijo Marco. Así fue la fiesta

Marquitos, el hijo de la pareja compuesta por Marc Anthony y Nadia Ferreira cumplió 3 años y sus padres quisieron celebrarlo por todo lo alto, con una fiesta temática de ensueño.

En el agasajo, donde abundaron los globos amarillos, naranjas y verdes, el tema fue el Rey León y el pequeño festejado disfrutó con sus invitados con un show de animales de la selva, donde sobresalieron recreadores vestidos como un león, una cebra y una jirafa.

Marco, a quien le dicen cariñosamente Marquito, se convertirá en hermano mayor muy pronto, ya que su madre espera su segundo bebé, que se sabe será una niña.

“Mi little boy, mi chiquito, mi bebé. Hoy cumple 3 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Que Dios te bendiga siempre”, escribió Nadia Ferreira un mensaje de Instagram en el que dejó ver algunos detalles de la fiesta de celebración de su primogénito.

En las imágenes, algunas compartidas en su feed y otras en sus historias, se vio que los pequeños se divirtieron con dulces, sorpresas, pocillos mugs alusivos al rey León con el nombre del cumpleañero inscrito y un enorme pastel de cumpleaños, que Marco miró mientras le cantaron el tradicional Happy Birthday.

El pastel de seis pisos se partió el mismo día en que Paraguay, país de nacimiento de Nadia, viernes 12 de junio, jugó el primer partido del Mundial de Fútbol frente a Estados Unidos y donde cayó por 4 a 1. En la fiesta, Nadia quiso apoyar a su equipo pintándose la cara con los colores de su bandera.

Hay que mencionar que llamó la atención que pese a que la exreina publicó imágenes del cumpleaños de su hijo, en ningún momento mostró su rostro como tal.

Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan una niña

Ferreira ha celebrado varios baby showers de su pequeña en camino, aunque la pareja aún no ha dicho como se llamará la bebita, muchos cibernautas especulan que el nombre comenzará por la letra M, al igual que su padre y su hermano mayor. Llegan a esta conclusión, ya que en el último shower se vio una enorme M dentro de la decoración. Se estima que el bebé nacería en agosto próximo.

“Antes de conocerte, te celebramos. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue para ti, mi niña. Gracias a todos los que hicieron de este día algo tan especial para nuestra familia”, escribió la ex Miss Universo Paraguay 2021 el pasado 7 de junio cuando publicó imágenes del mencionado shower, al que acudieron figuras como Prince Royce, Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan,

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento