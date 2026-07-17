Marc Cucurella: esposa, la historia de su hijo con autismo y el origen de su cabello largo

Los jugadores de España y Argentina se preparan para enfrentarse en la final de la Copa del Mundo este domingo 19 de julio. Mientras ambas selecciones se preparan para el gran partido que definirá al campeón, varias de sus estrellas también han llamado la atención por las historias que viven fuera de la cancha. Uno de ellos es Marc Cucurella, quien no solo ha sido fundamental en el recorrido de La Roja hacia la final, sino que también ha tocado corazones con su historia.

¿Quién es Marc Cucurella, jugador de España?

Marc Cucurella se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la selección española, no solo por su desempeño con el balón, sino también por su distintiva melena y su papel fundamental en los recientes triunfos de La Roja. El lateral izquierdo ha logrado convertirse en una pieza esencial en su equipo.

Tras la clasificación de España a la final, el jugador hizo una promesa que ha dado mucho de qué hablar: “Si gano el Mundial, le llamo a Luis (de la Fuente) al día siguiente y le digo que no cuente conmigo nunca más y que me retiro de aquí. Creo que con una Eurocopa y con un Mundial no se puede pedir más”, dijo en una entrevista difundida por Movistar Plus+ de España. Se desconoce si se trata de una decisión definitiva o si, por el contrario, fue un comentario hecho en medio de la emoción que trajo el paso del equipo a la final.

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Ella es Claudia Rodríguez, esposa de Marc Cucurella de la Selección España

Aunque su área deportiva ha generado múltiples titulares en medios de comunicación internacionales con el tema central que ha sido su participación en el Mundial, su vida personal también ha generado gran interés. Desde el 2018, el fichado por el Real Madrid sostiene una relación sentimental con Claudia Rodríguez, una mujer de 26 años originaria de Mataró, Barcelona, quien es Comunicadora y tiene formación en ballet. En una entrevista con Hola, la catalana se refirió a los sacrificios que ha tenido que hacer por apoyar la carrera de Cucurella. “Para mí, lo más difícil fue aparcar mis sueños para perseguir los de él, pero nunca me he abandonado tampoco, siempre he seguido apostando por mí, buscando un plan B, y Marc me apoya muchísimo, siempre está pendiente de mí, dándome ideas y ayudándome en cada paso que doy”.

Claudia también se ha desempeñado como creadora de contenido. En su perfil de Instagram suma más de 160 mil seguidores y allí comparte imágenes de sus viajes, su faceta familiar y su estilo de vida. Su historia de amor con el futbolista comenzó cuando ella tenía 19 años. En ese momento quedó embarazada de Mateo, su primer hijo. Posteriormente, llegaron Río y Bella.

¿Qué pasó con el hijo de Marc Cucurella?

Mateo, su primogénito, fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Su historia de vida ha conmovido a millones de personas alrededor del mundo y se hizo viral durante estos días, previo al partido de la final.

“Vimos algo diferente en Mateo cuando era pequeño, de unos 13 meses, pero fue un proceso largo obtener el diagnóstico”. dijo Carolina Rodríguez para el documental Married to the Game.

En una entrevista a Cope, Marc dio algunos detalles de la condición de su hijo. Uno de ellos es que al niño le gusta ir a los estadios “porque no ve nada del partido. Sabe que es su momento de tener el iPad, ver películas y ver YouTube, que lo tiene prohibido. Cada fin de semana que ve que estamos llegando al estadio ya se pone súper contento, pero el tema de la grada es difícil”, reconoció.

Además, agregó: “Estaba en un momento en el que, cuando iba a los coles comunes, a él no le iba bien y estaba muy ofuscado. Era pequeño, pero no estaba feliz y eso afecta mucho. No se adaptaba, se quedaba llorando todo el rato. Estaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que irle a buscar. Eso también afecta mucho: no ves bien a tu hijo y no sabes cómo ayudarlo”.

¿Por qué Marc Cucurella tiene el pelo largo?

Su larga melena también ha sido muy comentada en redes sociales. De acuerdo con información que ha circulado en redes sociales, cuando era pequeño su mamá le dejó crecer el pelo para poderlo reconocer rápidamente entre tantos niños en los partidos. Con el tiempo, ese pequeño detalle se convirtió en su sello. De hecho, el futbolista habría rechazado campañas publicitarias que le pedían cortárselo. En una oportunidad aceptó realizarse unas trenzas, pero aseguró que no se sintió cómodo al cambiar su imagen.