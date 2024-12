Marcelo Cezán presentará LCDLF, pero se niega al encierro: “conozco mis demonios”

Hace algo más de 30 años, Marcelo Cezán era el ídolo juvenil de Colombia. Su rostro ocupaba las portadas de las revistas y en aquel tiempo, donde no existían los medios digitales, ni los celulares, afiches con sus fotos se vendían en las calles y las salidas de los colegios. La prensa calificaba al intérprete de Nueve semanas y media y Toma tu tiempo y sueña, como el Ricky Martín colombiano, pues además de cantar pop, lucía una larga caballera. No le pedían selfies ni saludos, pero firmaba cientos autógrafos en papeles, cuadernos o la piel de sus admiradores.

Su popularidad subió cuando ingresó al mundo de las telenovelas. En 1993 interpretó a Federico en La maldición del paraíso y dos años después protagonizó, Solo una mujer, junto a Viena Ruiz.

Con el paso de los años, la carrera actoral de Cezán, cuyo nombre de pila es Edgar Alfredo Gómez, empezó a visibilizarse más. En México actuó en la telenovela Acapulco, cuerpo y alma, producción de Televisa, que marcó el debut de Sofía Vergara, y los colombianos pudieron verlo en seriados y telenovelas como Amor a la plancha, Cartas de amor y Me llaman Lolita.

Marcelo volverá a trabajar con Carla Giraldo luego de que actuaran juntos 25 años atrás en 'Me llaman Lolita'. Fotografía por: Instagram

Pero con el éxito también vinieron los excesos, el derroche y las malas decisiones, asuntos de los que Marcelo ha hablado en varias ocasiones, así como del proceso espiritual que comenzó hace casi 15 años y lo llevó a conocerse más y a replantear su vida.

Marcelo Cezán, hombre de familia, casado con la actriz Michelle Gutty

Hoy, a los 53 años, Cezán sigue tan vigente como hace tres décadas, solo que ahora es un hombre de familia casado con la actriz y cantante Michelle Gutty, y padre de Fabrizio, de 6 años.

Ya no reparte firmas, sino que le piden selfies, saludos y cuentan con miles de seguidores en sus redes sociales.

A lo largo de su carrera ha presentado concursos, eventos y magacines; su carrera actoral ha permanecido y la interpretación musical se ha dado en formatos exitosos como ‘Hombres a la plancha’. Eso sin contar que hace cuatro años decidió incursionar en radio y se convirtió en un exitoso conductor en la emisora Bésame, de Prisa.

¿Qué le faltaba hacer, profesionalmente hablando, a Cezán? Sin dudarlo contesta, “un reality”. Y así, como si lo hubiera pedido al genio de la botella, su deseo se cumplió: será el conductor de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, junto a Carla Giraldo, con quien hace 25 años protagonizó ‘Me llaman Lolita’, la novela debut de la paisa, quien tenía 13 años.

Por supuesto, el anuncio ha causado revuelo, ya que en su proceso de cambio, Marcelo ha preferido estar alejado de polémicas y excesos, y formatos como ‘La Casa de los famosos’, justamente suelen ser señalados por contener esos elementos.

Un par de días antes de empezar las intensas jornadas de promociones, grabaciones y sesiones de fotografía, previas al estreno del controvertido reality, hablamos con Marcelo precisamente de sobre ese tema. Además, el caleño habló de su futuro en ‘Bravíssimo’, de City TV, programa de variedades que conduce hace casi 8 años, y cuál es su expectativa frente a ‘LCDLF’, formato en el que también puso sus condiciones y del que está seguro nunca sería participante, pues ya tuvo una experiencia de encierro que no le dejó un buen sabor.

Marcelo Cezán: no se va de ‘Bravíssimo’

Presentará ‘La casa de los famosos’ entonces finalmente, ¿qué pasará con ‘Bravíssimo’?

“Yo sigo con Bravíssimo, o sea hago LCDLF en simultánea”.

Eso quiere decir que presentará de lunes a domingo en la noche ‘LCDLF’ y madrugará sábados, domingos y festivos para conducir ‘Bravíssimo’?

“Exactamente. ‘La casa de los famosos’ a partir del estreno, son 100 días sin parar y ya”.

¿Le han ofrecido varios proyectos para dejar ‘Bravíssimo’?

“Habían venido por mí de varios canales, no voy a decir cuáles, ni es un tema de vanidad, sino que había pasado en el tiempo, en los últimos ocho años vinieron de un canal, vinieron del otro, inclusive para hacer deportes... Y Bravíssimo siempre fue muy celoso de decirme ‘uy no, quédate acá, porque es que se divide la imagen’. (Hubo) un momento en que me iban a mandar a cubrir el mundial de Rusia 2018, por ejemplo. Me gané también una audición en RCN para hacer un programa deportivo, que era mi sueño, y arreglé todo. Y cuando le dije a las directivas me dijeron no, porque en ese momento City Tv se estaba reestructurando y relanzando. Después, no me dejaron hacer nada de canal Uno que vino la otra vez, también hace años”.

Siempre lo han cuidado para que no se marche...

“Si, me han protegido y yo soy leal con lo que ellos han hecho conmigo también, porque se han portado muy bien. En pandemia me aguantaron, me soportaron, nos reinventamos. Esa lealtad que yo tengo es muy valiosa hacia ‘Bravíssimo’, hacia City. Siempre al final decía que no, pero esta vez, cuando lo planteé, extrañamente me dijeron ‘dale, nos gusta, chévere’”.

Pero alcanzó a despedirse en ‘Bravíssimo’, se dijo que renunció...

“No, nunca, nunca. Eso fue un chisme que salió… yo no sé si se malinterpretó algo, pero yo nunca dije que me iba de ‘Bravíssimo’. Nunca salió eso de mi boca”.

¿Siempre estuvo entre sus planes seguir con sus proyectos al tiempo con ‘LCDLF’?

“Sí, siempre se planteó con ‘La casa’ y City. Ahora, la tercera en custodia era Bésame, la emisora, y ahí te tiro la primicia. Hace media hora renuncié con todo el dolor del alma, por consenso familiar. Inicialmente dijimos sí, pero Bésame es de 6 a 10 de la mañana todos los días…Digamos que las empresas estaban todas de acuerdo en el ruido digital que iba a generar ‘LCDLF’, pero yo analizándolo con mucho tiempo y oración, y en esto tengo que darle crédito a mi esposa, que es una berraca, porque ella tanto me animó a pasar en LCDLF, como al final también dijimos ‘bueno, hablemos lo de bésame’. (Ella dijo) ‘te vas a reventar.”

Marcelo Cezán: su rol en ‘LCDLF’, sus condiciones y el papel de su esposa

Michelle Gutty, su esposa, ¿tiene mucha injerencia en sus decisiones?

“Claro… Ella me animó a pasar en ‘La Casa de los famosos’ y también a reflexionar sobre todo. (dijo) ‘¿Cómo es la cosa? Trasnochas allá, madrugas acá durante 100 días, estarías durmiendo cuatro o 5 horas, es fuerte’. Además, yo sentía también que ya había cumplido un ciclo de cuatro años y medio en Bésame”.

Será complejo presentar un programa como ‘LCDLF’, donde habrá aspectos que no podrá contar y estar al tiempo en ‘Bravíssimo’, donde se cuentan muchas cosas.

“Ese es el equilibrio, la dinámica y la conversación que yo quiero provocar inicialmente en la casa. He sido muy claro con las directivas, primero, que no voy a vender mis principios, si yo no estoy de acuerdo con alguien que dice algo en la casa, lo voy a decir, pero desde el respeto y desde la posibilidad de generar una conversación por primera vez respetuosa, incluso en redes. Decir ‘bueno, entendamos el contexto, ¿qué pasó? ¿cuántos años tiene esta señorita? ¿cómo ha sido su vida?’ Tampoco vamos a caerle al caído así de una, a priori, sino ir un poquito más a la profundidad de cada participante, a ver dónde está la raíz de eso que está haciendo, por qué hay que entender, no justificar lo que pase, pero si analizar, no entrar con espada a cortar cabezas”.

¿Qué conductas o acciones no va a realizar, apoyar o permitir en su rol?

“Primero que no me pueden llevar al punto donde yo no quiero ir. Esto no es una cosa armada o libreteada. O que me digan, ‘usted tiene que decir qué tal cosa o algo así', eso no va a pasar, porque esto está clarísimo dentro de las reglas. Hablo de lo que pasa afuera, en lo que pasa adentro no me meto”

¿Qué les dice a los críticos y detractores de este formato, que de pronto no esperaban verlo presentándolo?

“Yo lo entiendo como un experimento social. Primero que todo es someterse a una presión de encierro, de claustrofobia, de hambre, de todo, para entender un poco más la condición humana, porque cualquiera de nosotros que esté allá adentro, sería otra persona. Pero ojo, yo no aceptaría”.

¿Por qué Marcelo Cezán no aceptaría el encierro de ‘LCDLF’?

¿Por qué no?

“De entrada no; conociéndome, no. Porque yo soy un tipo restaurado, soy un tipo medio gamín, medio futbolero, fui bien rumbero y bien loco. Ahora, gracias a Dios, hace 14 años estoy en un camino diferente. Pero como dice la escritura, esos demonios están dormidos, no es que estén ya aniquilados”.

¿Le da miedo que renazcan?

“No, miedo no, pero si me conozco, y no quiero correr el riesgo de someterme a una presión que no necesito en este momento en mi vida, porque me conozco, conozco mi esencia. Porque cuando uno se restaura con Dios y con Cristo sabe cómo es… Y todo lo que yo he vivido, pues como te digo, primero la lucha no es contra seres humanos, sino contra entidades que están ahí al acecho, viendo a ver cómo le dañan la mente y el corazón a la gente. Y dos, porque yo me conozco, sé cuáles son mis demonios, que como te digo, están dormidos, pacientes”.

No los quiere tentar...

“Prefiero que digan ‘aquí huyó un cobarde’.

¿Cuál es el papel de Michelle en las decisiones de Marcelo?

“Fundamental. Todo es consultado en familia. Yo no muevo un dedo sin que Michelle me dé su aval. Después de Dios, quien te pone una sensación, una paz interior. De todas maneras, esta es una experiencia nueva para mí. Yo he presentado programas de entretenimiento, de entrevistas, he tenido mi talk show con Teleantioquia, que se llamó ‘Cuéntamelo todo’. Una temporada genial, con banda en vivo y todo. He presentado concursos como Do re millones, 100 colombianos dicen y me falta un reality. A ver qué pasa”.

¿Qué otros factores influyeron para que aceptara?

“Carla fue fundamental en decir que sí, porque tenemos una amistad de 25 años, un amor profundo, un respeto dentro de la diferencia, que ese me parece que es un ejemplo lindo. Dos personas que piensan tan diferente, tan radicalmente opuestas en muchos principios, pero la amo, la tolero, doy la vida por ella. Pero hay cosas en las que no nos hemos puesto nunca de acuerdo en la vida”.

¿Y cómo fue ese reencuentro?

“Hace mucho tiempo no nos veíamos, pero nosotros no hemos perdido contacto desde que yo vi a Carla por primera vez, tenía 11 años. Verla crecer, desarrollarse, subir, bajar.

Carla conoce mis costuras, mis oscuridades, mi pasado. Yo conozco lo de ella. Nunca nos hemos juzgado, nunca nos hemos señalado como somos. En determinado momento nos hemos alejado porque yo he dicho, o ella ha dicho ‘no, por ahí no me meto o vaya para su lado’. Pero siempre desde un amor y un respeto.

Y me parece que es un ejemplo de país que Carla y yo estemos ahí juntos, compartiendo, trabajando, haciendo equipo, remando para el mismo lado. Me parece ejemplo de tolerancia, de paz y de respeto gigantesco para una sociedad polarizada, odiándose que porque no piensa como yo. Yo en el 90 % de las cosas pienso diferente a Carla”.

¿Alguna vez vio a Carla, de manera distinta a una amiga o compañera de trabajo?

“Jamás, nunca hubo una mirada, por lo menos de mi lado, de deseo. ¿Por qué? Me pasa con Lina Tejeiro, con Greeicy Rendón, y con Carla Giraldo. Porque las vi de niñas, soy como el hermano mayor”.

Y llegó al casting por Carla...

“Ella me pidió. Pensaron em muchas personas, hombres, mujeres, y ella dijo un día ‘¿Por qué no llaman a Marcelo, por lo menos para que haga la audición?’ Yo entré en LCDLF y había otra persona haciendo audición y me quedé encerrado en la casa. Fueron diez minutos, casi me muero, me dio claustrofobia. Dije: ‘me están grabando, me falta el aire’. Hasta que toqué y toqué y dije ‘hey muchachos, se olvidaron de mí, ¡qué pasó?… Eso fue por 10 minutos, imagínate 100 días”.

Al final de la charla, Marcelo deja en claro que es consciente de que, contrario a otros programas que ha presentado, este no es producto familiar. “Esto es un formato que no es para todo el mundo. La casa de los famosos no es un formato para niños, no es para ver en familia, es un formato para adultos, adultos responsables que estén bien y que les guste”.

