Marcelo Cezán reveló el oscuro momento que vivió durante 15 años: “Toqué fondo”

Marcelo Cezán es uno de los presentadores más queridos del país. Durante varios años ha sido el conductor oficial del programa Bravíssimo, el matutino de los fines de semana de CityTv. Sin embargo, también se ha desempeñado como presentador de La casa de los famosos junto a Carla Giraldo.

¿Qué pasó con el presentador Marcelo Cezán?

Durante años, Marcelo enfrentó una contradicción que pocos lograban notar. A medida que su carrera despegaba, recibiendo premios y convirtiéndose en una de las personalidades más destacadas de la televisión y la música en varios países, su vida personal se sumía en una caída que, aunque silenciosa, se volvía cada vez más profunda. Así lo reveló en una entrevista para El placer de tenerte pódcast.

“Tuve un momento oscuro que duró 15 años, lo que pasa es que dentro del momento oscuro yo seguía produciendo, yo seguía triunfando, trabajando, obteniendo premios. Eso tapaba un poco la caída libre que yo sabía que estaba, pero que no se notaba ante el mundo. No era una caída estrepitosa, era cuentagotas, era muy suave, pero yo la sentía porque yo triunfaba. En Venezuela yo fui número uno como cantante y como actor. Me decían el chico rating, pero yo llegaba a mi casa y sabía que mis comportamientos y mis acciones, sobre todo en ese ambiente de la rumba, me iban a hacer caer en algún momento, pero yo lo tapaba con la misma rumba”, contó.

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A medida que pasaban los años, las consecuencias empezaron a hacerse más evidentes. Las dificultades en el trabajo fueron las primeras señales de que su situación estaba tomando otro rumbo: “En diciembre del 2010 toco fondo. Se me empezaron a cerrar las puertas, laborales primero. Después de ser el número uno en varios países, luego nadie quería conmigo por conflictivo, indisciplinado, rumbero, sobrado. Familiarmente muy mal, peleando con mis padres, los hice sufrir mucho, por la noche, por la bohemia, porque no aparecía. Amorosamente fatal, peleas, violencia, de todo lo malo. Económicamente con una deuda gigante”, reveló.

“Perdí una fortuna gigantesca”: Marcelo Cezán

Su panorama era desolador, al punto que tuvo pensamientos oscuros sobre el futuro de su vida: “Yo ya tenía pensamientos suicidas. Yo decía: ‘esto ya me quedó grande, ¿para dónde más voy a echar?’ Arruinado, feo, enfermo, quebrada mi familia, profesionalmente en menos de cero, solo, entonces sí pensé en terminar y decir ‘hasta aquí llegué’”.

Ese desorden que tenía en su vida y en el que, consciente o inconscientemente trabajó durante casi dos décadas, dejó serias consecuencias: “La puerta ancha era la puerta en la que yo estaba, la puerta del mundo, la puerta de la fiesta, del despilfarro. Yo perdí una fortuna gigantesca, te estoy hablando de miles, tal vez hasta millones de dólares. Yo tuve contratos muy grandes en Venezuela, de 40 mil dólares al mes por dos años. ¿Y esa plata dónde está? Yo empecé a perder mis inversiones, me tocó entregar un apartamento, vender un lote que tenía, y al final rescatar un lote en el Llano. Dije: ‘no, este sí no, porque esta es mi finca y el proyecto que quiero construir’”, contó para el mencionado pódcast.

Después de un profundo proceso de reflexión, su vida tuvo un cambio y, actualmente, asegura estar en un buen momento de su vida: “Ha sido un proceso hasta el sol de hoy. Todos los días hay tentaciones, dudas, rabias, pero ahora estoy sostenido, anclado a una roca firme que es ese mundo espiritual y no es un tema netamente religioso”.