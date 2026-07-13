Marcos Carreño, actor de ‘La Reina del Flow’, se casó con Abi Sandells. Imágenes

Este domingo, se conocieron las primeras imágenes de la boda de Marcos Carreño y Abi Sandells. La pareja se casó en una ceremonia íntima que reunió a sus familiares y amigos más cercanos. En unas fotografías, se observa a la pareja celebrando su unión en un ambiente elegante y romántico.

Así fue la boda de Marcos Carreño y Abi Sandells

Horas antes de la ceremonia, Carreño escribió en sus redes sociales: “Hoy es el día del ‘sí, quiero’. No puedo estar más feliz de vivir este momento a tu lado. Qué suerte la mía. Te amo, ahora y para siempre. Te veo en el altar”.

Algunos de sus colegas como Pedro Suárez, quien interpretó a Caronte en la serie, fue una de las personas que compartió las primeras imágenes a través de las redes. Incluso, les dedicó unas palabras a sus amigos en esta nueva etapa que comienzan. Las fotos muestran a los recién casados muy sonrientes durante la ceremonia y la celebración, además de algunos momentos especiales con sus invitados. El actor lució un clásico esmoquin negro con camisa blanca y corbatín, mientras que Abi lució un vestido blanco de corte strapless con velo largo y un ramo de flores blancas.

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Boda de Marcos Carreño, actor de 'La Reina del Flow'. Fotografía por: Instagram

¿Quién es Abi Sandells, esposa de Marcos Carreño de ‘La Reina del Flow’?

Tras la boda, muchos fans del artista se han estado preguntando quién es la mujer que conquistó su corazón. Sin embargo, Abi Sandells ha optado por mantener un perfil bajo y alejado de la vida pública, por lo que no se conocen muchos detalles sobre ella. De acuerdo con su perfil de Instagram donde tiene 13 mil seguidores, es una creadora de contenido sobre belleza y moda. Hasta ahora, ni Marcos ni Abi han compartido públicamente muchos detalles sobre cómo comenzó su relación o los planes para la boda.

¿Quién es Marcos Carreño, Axel en ‘La Reina del Flow’?

Marcos Andrés Carreño, conocido artísticamente como Kiño, nació en Medellín y ha construido su carrrera como actor, músico, productor y compositor. Su papel de Axel en La Reina del Flow lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocidos de esta exitosa producción de Caracol Televisión. Pero su talento no se limita a la actuación; también ha explorado el mundo de la música urbana, participando en la composición e interpretación de varias canciones que forman parte de la banda sonora de la serie. Así, ha logrado construir una trayectoria que une su amor por la televisión con su pasión por el hip hop y el rap.