Margalida Castro: revelan cómo fueron sus últimos días de vida

El programa Expediente Final, de Caracol Televisión, reveló detalles inéditos sobre los últimos días de vida de Margalida Castro. La actriz, conocida por su destacada trayectoria en teatro y televisión, falleció el 19 de diciembre de 2024; sin embargo, los detalles sobre su partida se mantuvieron bajo reserva hasta ahora.

¿Cómo fueron los últimos días de Margalida Castro?

Según el programa, la actriz volvió a Colombia el 20 de noviembre de 2024, después de un viaje que realizó a Chile, donde celebró su cumpleaños número 82 en compañía de amigos y familia. No obstante, tras su regreso fue hospitalizada debido a un dolor persistente en la espalda.

En medio de los exámenes a los que la mujer fue sometida en aquel momento, los médicos descubrieron que la reaparición de cáncer, esta vez en el páncreas, era la causa de los problemas de salud de Margalida Castro. Cabe recordar que la actriz ya había enfrentado y superado esta enfermedad anteriormente, solo que en esta ocasión los médicos no podían hacer nada por su estado.

Luego de 24 días internada en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, donde no mostró ningún tipo de mejoría, la actriz finalmente falleció.

“Me parece que ella no expuso esa experiencia socialmente —cosa que me parece muy respetable, muy loable y me parece muy inteligente— porque, antes que cualquier cosa e independiente a una enfermedad o algo así, hay que recordar a las personas por lo que realmente son”, expresó el actor Luis Eduardo Motoa en entrevista con Expediente Final.

Juan Pablo Espinosa, quien se considera un pupilo de Margalida Castro, también habló con el programa y compartió unas emotivas palabras en su memoria: “Más que una despedida, para mí fue un honor haber podido darle algunas palabras que llevo en el alma también porque ella será para siempre para mí un motivo de inspiración y de amor”.