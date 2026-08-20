Margarita Ortega confirmó su salida de Canal 1: “estoy absolutamente desvinculada”

Después de múltiples rumores de una supuesta crisis financiera que estaría enfrentando Canal 1, la presentadora Margarita Ortega, quien desde abril del 2025 conducía el informativo, sorprendió a los televidentes y seguidores en redes sociales al anunciar su salida de este medio de comunicación.

¿Qué pasó con Margarita Ortega?

En las últimas horas, la caleña de 53 años publicó un video en sus redes sociales, confirmando la noticia: “Hola, mis corazones bonitos. Hoy paso por aquí para contarles en primicia que, a partir de hoy, de esta fecha, estoy absolutamente desvinculada del Canal 1. No tengo nada que ver con la firma Canal 1 Noticias. No presento el noticiero”, dijo.

Por ahora, no ha revelado las razones de su salida; sin embargo, aseguró que próximamente anunciará nuevas noticias: “Muy pronto les estaré contando cuáles son mis nuevos proyectos que ya llegan. Un abrazo”.

Sus amigos, seguidores y televidentes le han dejado múltiples mensajes elogiando su profesionalismo: “Eres hermosa por fuera, pero eres infinitamente más divina como ser humano”, “sabes que eres un gran profesional y en especial un gran ser humano”, “vienen cosas increíbles para ti”, “te mereces solo lo mejor y seguirás brillando”, “se va la mejor presentadora de toda la tv colombiana. Que sean solo éxitos lo que vengan. Te queremos”, “se te extrañará Margarita... Éxito en tus proyectos”, “muchos éxitos en los nuevos proyectos Margarita. Vienen cosas increíbles”, “éxitos en tu nuevo comienzo”, “qué pesar, te extrañaremos. Buenos augurios para tu nuevo trabajo, nos participas”.

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Esta es la segunda vez que Margarita se despide del canal. Anteriormente hizo parte de la sección principal del Noticiero CM& que emitió su último programa el 14 de noviembre de 2024. Sin embargo, en abril del 2025 volvió nuevamente a esa casa informativa para ser presentadora de Noticentro 1 que se emitía de lunes a viernes a las 9:00 p. m.

El 6 de abril de 2026, Margarita Ortega se sometió a una cirugía de columna cervical para tratar una discopatía degenerativa que había estado afectando su calidad de vida durante más de diez años. La presentadora había estado posponiendo la intervención durante años, pero su condición se deterioró tanto que comenzó a experimentar dolores intensos y perdió sensibilidad en parte de una mano, dos dedos y un hombro.

Durante la operación, le pusieron un implante de titanio y luego fue trasladada a la UCI de la Clínica del Country en Bogotá, donde permaneció antes de pasar a una habitación para continuar su recuperación. Este proceso también tuvo un gran impacto emocional en Ortega. Antes de entrar al quirófano, incluso llegó a firmar su testamento y a organizar algunos asuntos personales, ya que temía que la cirugía pudiera tener un desenlace grave. Finalmente, la presentadora logró recuperarse y retomar sus compromisos personales y profesionales. A través de sus redes sociales ha mostrado algunos detalles de su vida.