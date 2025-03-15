María Cecilia Botero habló de su divorcio: “La cosa se empezó a poner mal”

La actriz y presentadora antioqueña María Cecilia Botero salió del aire hace pocas semanas cuando el espacio ‘Mujeres sin filtro’ terminó. Ella misma dio la noticia en una de sus emisiones indicando que no era una decisión que RCN tomaba por poca audiencia sino por algunos cambios al interior de la programación.

Ahora, tanto Botero como su compañera en ese espacio la brasileña Flavia Dos Santos son las anfitrionas en el espacio radial ‘Sin filtro’ en la emisora ‘La FM’, donde comparten experiencia propias, de los oyentes y charlas con expertos en temas cotidianos y de estilo de vida, en las tardes.

A finales de la semana anterior, las dos mujeres hablaron sobre la separación de bienes luego del divorcio. Botero se mostró abierta a mencionar de su experiencia en particular y sugirió que es un tema que debe abordarse antes de que se dé la ruptura o incluso previo a la boda.

La actriz también recordó su experiencia propia con su primer esposo. Recordemos que ella se unió a Juan Carlos Atuesta, con quien estuvo casada cuatro años y algunos de ellos, la pareja residió en el exterior.

“Hay derecho que uno termine un matrimonio con solo la mitad de una casa”, dijo Flavia al aire y fue cuando Botero intervino. “Yo en mi primer matrimonio duré solo tres años casada y quedé con tres tenedores, tres cucharas y tres cuchillos”. Cuando su compañera de cabina le preguntó si tenían apartamento o casa, la actriz explicó que no, ya que estaban residenciados en Canadá y cuando se dio la ruptura llevaban poco de haber regresado al país.

“Vivíamos en casa de la familia de él. (Antes) Vivíamos en Canadá ya cuando llegamos acá, la cosa se empezó a poner mal…”, precisó la actriz que luego detalló que al momento de separarse no tenían muchas propiedades pues todo lo que quisieron traer de Norteamérica a Colombia se perdió. “Las cosas que teníamos en Canadá, todo nuestro menaje se perdió entre Miami y Barranquilla. Nos robaron todo, la cosa fue dura”.

Flavia le comentó a María Cecilia que este hecho pudo ser una especie de presagio de que el matrimonio no resultaría bien, a lo que la actriz asintió y reiteró su pregunta: “¿Será que no hay manera de ponerse de acuerdo desde antes? Hoy en día uno no se puede dejar meter los dedos en la boca tan fácil…”, complementó.

María Cecilia Botero: su segundo esposo fue famoso director

Vale la pena mencionar que el segundo esposo de María Cecilia fue el destacado director argentino, radicado en el país, David Stivel, con quien tuvo a su hijo Mateo, quien hoy también es director de televisión. La actriz no se volvió a casar. Stivel murió en septiembre del 2022, a causa de un cáncer.

Aquí más noticias que son tendencia