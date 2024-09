Mafe Aristizábal del ‘Desafío XX’ sueña con lanzar una canción: “me apasiona”

Esta temporada del Desafío XX tuvo varias novedades, entre ellas, la ausencia de Gabriela Tafur, quien recientemente se casó con Esteban Santos. En su reemplazo, llegó la exreina María Fernanda Aristizábal, quien es la encargada de cobrarles el arriendo a los participantes, llevarles sesiones de bienestar cuando ganan algunas pruebas, entre otras funciones. La presentadora se ha ganado el corazón de los televidentes no solo por su profesionalismo, sino también por su belleza.

¿María Fernanda Aristizábal sueña con ser cantante?

Recientemente, la también modelo publicó un video en sus redes sociales que sorprendió a sus seguidores. La oriunda de Armenia mostró uno de sus talentos ocultos: el canto.

En el clip aparece cantando Antología, de Shakira. En diálogo con Vea, la cantante contó que, aunque no es cantante profesional, sí tiene vena artística. “El tema musical es algo que viene muy de familia, ninguno es cantante profesional, pero sí somos muchos cantantes de corazón; empezando por mi papá, él desde pequeño tocaba el acordeón, le gustaba mucho cantar y tiene tono y un timbre de voz maravilloso que llega a unas notas súper altas, yo digo que debió ser cantante. Y mi mamá también tiene un tono de voz muy bonito, muy afinado, pero no es cantante tampoco. Desde pequeña los escuchaba cantar música vieja, o Ana Gabriel, música popular, José José”, dijo la presentadora del Desafío XX, revelando que, desde ese momento, nació su gusto por la música.

De igual manera, la Comunicadora Social reveló su género musical favorito: “desde pequeña a mí me ha apasionado escuchar todas las baladas románticas, por eso hoy en día me dicen que soy una rockola andante, porque todo lo que me pongan me lo sé y soy súper buena aprendiéndome todas las canciones, pero de una manera muy fácil, sin ningún esfuerzo, entonces siento también que eso podría haber sido una buena herramienta si mi carrera profesional hubiera sido ser cantante”, reveló para este medio.

El sueño que María Fernanda Aristizábal quiere cumplir antes de morir

Aunque la presentadora reconoce que no es profesional en el canto, sí quiere tomar clases y prepararse para, en un futuro, lanzar una canción de su género favorito.

“Hasta ahora no he hecho clases de técnica vocal, pero lo que me gusta es la terapia que hago al cantar, me gusta mucho sentirme libre, cantar sin ningún prejuicio y poder disfrutarme un momento a solas conmigo, o con mi familia, o mis amigas, cantando a todo pulmón canciones que nos identifican, nos representan o simplemente que nos gustan. Espero antes de morirme poder haber tomado clases de técnica vocal y quizá, por qué no, sacar una canción romántica que es uno de mis géneros favoritos”, mencionó para este medio.