María Gabriela Isler, esposa de Mauro Urquijo, estaría en ‘La casa de los famosos’

Hace unas semanas, el nombre de María Gabriela Isler fue tendencia por su separación de Mauro Urquijo. La modelo reveló en exclusiva para Vea los motivos que los llevaron a tomar caminos separados.

No obstante, semanas después, se conoció a través de sus redes sociales que se dieron una nueva oportunidad. La modelo le confesó a Vea que “nos dimos otra oportunidad en el amor, de estar otra vez en pareja, en rescatar el matrimonio, lo hablamos mucho, fue un tema bastante complicado, porque no nos habíamos abandonado de casa, pero sí de cuerpo. Quisimos recuperar nuestro hogar y ahí seguimos, entre altibajos, pero ahí seguimos, él está contento y muy feliz y yo también. Fue rescatar el matrimonio”, aseguró.

Algunos internautas les han dejado fuertes críticas, afirmando que, supuestamente, son una pareja inestable. “La tóxipareja del momento”, “a este le hicieron el hechizo del agua de calzon- cillo”, “los dos necesitan terapia urgente”, “ojalá esta sea la definitiva”.

Después de ocho meses separados. Fotografía por: Instagram

¿María Gabriela Isler estará en ‘La casa de los famosos 2′?

A raíz de una historia en su cuenta de Instagram, Isler reveló la posibilidad de participar en la segunda edición de La casa de los famosos. De acuerdo con unas declaraciones exclusivas que le concedió a este medio, la esposa de Mauro Urquijo estaría definiendo temas económicos para tomar la decisión de ser parte o no del reality de convivencia de RCN.

“Me contactaron por WhatsApp el director creativo de RCN, me propuso para estar en ‘La casa de los famosos’ en la segunda temporada y yo dije sí. Es un nuevo reto para mí, estar encerrada mucho tiempo, nunca he estado con tantas personas encerrada, conviviendo, pero sería un reto espectacular y como dicen todas las personas yo sería la Wendy (Guevara) colombiana”.

La decisión final, según María Gabriela, depende de si llega a un acuerdo económico. “Me llamaron toca esperar a ver ellos qué presupuestos económicos me dicen y si yo estoy de acuerdo con la parte económica. No sé cuánto están ofreciendo, yo me le mediría a estar semanal por unos 10 millones de pesos”, reveló.

Algunos internautas han dejado sus opiniones al respecto: “sería la Wendy colombiana, ella es la más. Espectacular, no me lo perdería por nada”, “tú puedes con eso”, “ella daría todo el contenido sin censura”, “sería estupendo verte”, “darías buen contenido en esa casa lo vería todos los días por ti”.