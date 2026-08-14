María Laura Quintero confiesa que estuvo a punto de protagonizar ‘Rafael Orozco, el ídolo’

La retransmisión de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ por Caracol Televisión volvió a poner en conversación una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana. La serie, estrenada originalmente en 2012, marcó además el debut actoral de María Laura Quintero, quien llegó al proyecto cuando todavía tenía una trayectoria principalmente ligada a la presentación.

En entrevista exclusiva con Vea, de El Espectador, la actriz recordó cómo terminó vinculada a la producción y reveló que estuvo muy cerca de quedarse con el papel protagonista de Clara Cabello, personaje que finalmente interpretó Taliana Vargas.

María Laura Quintero contó que su llegada al elenco ocurrió de manera inesperada, pues inicialmente había sido contactada por Caracol para ayudar con el personal de apoyo y los extras que necesitaba el rodaje en Valledupar.

¿Por qué María Laura Quintero no protagonizó ‘Rafael Orozco, el ídolo’?

Según relató la actriz, Caracol estaba realizando el scouting en Valledupar para una producción que permanecería durante seis meses en la ciudad.

En ese momento, María Laura Quintero tenía una agencia en la que representaba a varios artistas y fue contactada por el equipo de la producción para ayudar a convocar al personal de apoyo y a los personajes secundarios que requería la grabación. Sin embargo, cuando los integrantes de Caracol llegaron a su oficina, la conversación tomó un rumbo inesperado y le propusieron hacer el casting para la novela.

“Me miraron y me dijeron: ‘¿Tú por qué no presentas el casting?’. Y yo dije: ‘No, no, no, yo no soy actriz, yo presento televisión’”, recordó.

A pesar de las dudas, María Laura Quintero aceptó participar. Durante aproximadamente cuatro meses estuvo realizando pruebas hasta que recibió una llamada que cambió el rumbo del proyecto: había pasado el casting. Ya en Bogotá hizo nuevas pruebas y tuvo ensayos con Alejandro Palacios, quien finalmente interpretó a Rafael Orozco.

Sin embargo, la producción necesitaba para el papel principal a una actriz con mayor recorrido y reconocimiento. Quintero explicó que en ese momento ella apenas comenzaba su camino en la actuación y venía de participar en el reinado de Miss Colombia.

“Ahí fue cuando me dijeron: ‘Si no firma Taliana, vas tú’”, contó la actriz. Su reacción fue inmediata: “Diosito, que firme, que firme, que firme Taliana”.

Finalmente, Taliana Vargas aceptó el papel de Clara Cabello y María Laura Quintero recibió la propuesta para interpretar a Valerie, la mejor amiga de Clara. Aunque no asumió el rol protagónico, aquella producción terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera que, según contó, ya suma cerca de 15 años.

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