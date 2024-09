María Margarita Giraldo reveló: “me retiraron de mi profesión”

María Margarita Giraldo es una de las actrices con mayor trayectoria en la televisión, el cine y el teatro en Colombia. Es hija de la fallecida actriz Teresa Gutiérrez y hermana de Miguel Varoni.

En sus más de 40 años de experiencia, ha hecho parte de importantes producciones como Don Chinche, La mujer del presidente, Pasión de Gavilanes, Vecinos, El secretario, Yo soy Franky, entre otras.

María Margarita Giraldo es una reconocida actriz colombiana con una larga trayectoria artística. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Por qué María Margarita no ha vuelto a estar en la televisión?

Aunque ha sido considerada una leyenda de la televisión en Colombia, lleva varios años alejada del medio, pero no por gusto. Esta semana hizo una publicación en sus redes sociales revelando que, aunque ha hecho varios castings con la ilusión de ganar un papel en alguna producción, no ha sido escogida.

“Muchos artistas comunican su retiro de la actuación. Yo confirmo es que ME RETIRARON de mi profesión. He hecho muchísimos castings, como se usa ahora desde mi casa y me he convertido en luminotécnico, camarógrafo y hasta directora sin resultado alguno. Gracias a Dios, no me falta su provisión ni necesito mi trabajo”, escribió.

Algunos de sus seguidores lamentaron la situación y se lo hicieron saber por medio de mensajes: “mi respeto para esta gran actriz”, “qué lástima que no sepan valorar la gran actriz que es”, “eres una gran profesional”, “no saben el talento que se pierden, lastimosamente acá en Colombia vale más un influencer”, siempre has demostrado la calidad que tienes”, “ánimo”, “qué gran actriz y una súper mujer”, “es absurdo que se pierda la televisión y el teatro”, “algún día se le dará mayor reconocimiento al buen arte, por lo pronto espero que le lluevan muchos proyectos bonitos”.

A comienzos de este año, la actriz había concedido una entrevista para el programa Bravíssimo donde reveló que, a sus 74 años, no tiene pensión y debe sobrevivir de otras maneras.

“La mayoría de los actores no tenemos pensión. Mi mamá (Teresa Gutierrez) fue una de las privilegiadas que tenía pensión de Caracol Radio porque ella fue la pionera, toda la vida le reconocieron esos 12 años. Estoy tranquila, estoy contenta, me ayuda lo que me pagan en la iglesia como presentadora. La renta de mi apartamento es mi pensión y bueno, con eso me bandeo. Estoy también recibiendo un subsidio por Actores: sociedad de gestión, y con eso vivo bien y vivo tranquila”, afirmó. Las redes sociales han sido la plataforma que la actriz ha usado para seguir vigente.