Mariana Mozo: edad, novelas, de dónde es y más de la participante de ‘MasterChef’⁠⁠

El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity ha generado múltiples reacciones en los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes llevaban varios meses a la expectativa por ver en la pantalla esta edición con las 24 celebridades que deberán conquistar el paladar de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso y así poder avanzar en la competencia.

¿Quién es Mariana Mozo, participante de ‘MasterChef Celebrity’?

Una de las concursantes es Mariana Mozo, actriz colombiana nacida el 16 de julio del 2002 en Santa Marta. Actualmente, la artista tiene 24 años y a su corta edad ha participado en diferentes producciones colombianas, entre ellas Dejémonos de Vargas, donde interpretó a Mariana Pineda, El precio de la gloria El rey de la montaña, Entre sombras, Estado de fuga y Medusa. También, se ha desempeñado como imagen de reconocidas marcas y como creadora de contenido. En su perfil de TikTok tiene 3,3 millones de seguidores y en Instagram 759 mil. En sus publicaciones, la actriz comparte fragmentos de su vida diaria, sus proyectos profesionales, tips de belleza, moda, viajes y todo lo relacionado con su carrera artística. Su presencia constante en estas plataformas digitales ha potenciado su imagen pública, convirtiéndola en una de las creadoras de contenido más jovenes e influyentes en Colombia.

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Desde los tres años, Mariana comenzó a recibir clases de danza, modelaje, actuación y otras disciplinas artísticas. Desde entonces, inició su vida en el mundo del entretenimiento, impulsada por su mamá Katiria Gómez y su abuelo. Más adelante, a los 15 años abrió su canal de YouTube donde dio sus primeros pasos como influencer; y a los 17 se trasladó a Bogotá para formarse de manera profesional en la actuación. En el 2019 se graduó de la Escuela San Luis Beltrán de Colombia. Además, reforzó su formación en danza en el Estudio de Danza Bureo.

Aunque no tenía una carrera relacionada con la gastronomía, su actual participación en MasterChef Celebrity ha generado un gran interés entre los seguidores del programa, que están ansiosos por ver cómo se desenvuelve fuera de los escenarios y de las cámaras habituales. En su perfil de Instagram expresó su emoción por este reto profesional: “Se abre la puerta a una aventura donde no solo cocinamos… sentimos, aprendimos, nos equivocamos y crecimos. Bienvenidos a mi versión más real”.

Sus amigos y seguidores, quienes han seguido su carrera a lo largo de estos años, le han dejado mensajes deseándole éxitos y un gran desempeño en la cocina más famosa de Colombia: “Muéstrales esa sazón samaria”, “te lo mereces”, “mi preferida desde el primer capitulo, la bebé de la cocina”, “espero llegues muy lejos”, “sin lugar a dudas eres la ganadora”, “una de las razones para ver MasterChef esta temporada. Ojalá no salgas tan rápido”, “la más bella y dulce de esta temporada”.