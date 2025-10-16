Marina Granziera, de ‘Noticias Caracol’, se une a campaña por los recién nacidos

Cuando Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, Noticias Caracol y locutora de Blu Radio, recibió la invitación para sumarse a la campaña ‘Cuidemos desde el primer latido’, no dudó ni un segundo. La razón es personal: sus dos hijas, como tantos otros bebés en Colombia, precisaron atención especializada en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Un compromiso que nace del corazón

“Yo, que soy mamá, cuando recibí la invitación de Blu Radio para participar en esta campaña, la acepté de inmediato, porque me toca personalmente. Tengo dos hijas y ambas estuvieron en una unidad neonatal, entonces sé lo importante que es para los padres que los bebés sean cuidados por especialistas, porque no todos los pediatras son neonatólogos”, expresó Marina Granziera en entrevista con Vea.

Su experiencia la conecta directamente con la causa de la Fundación Cardioinfantil, que junto con Blu Radio busca ampliar la capacidad de su UCIN. Actualmente, la unidad cuenta con 19 cubículos, y la ampliación permitirá llegar a 24, aumentando así la posibilidad de salvar vidas de recién nacidos en condición crítica.

“Esto requiere de equipos muy especializados. Y lo que queremos es que la gente se concientice de que esto no es solo para quienes lo viven directamente, sino para todos, porque es una causa de sociedad”, agregó Marina, quien ha acompañado la campaña a lo largo de visitas y recorridos por la Cardio, conociendo de cerca a los bebés y a los equipos médicos que los atienden.

La periodista explicó que en su recorrido vio a bebés de apenas 500 o 800 gramos, prematuros de 25 o 30 semanas, que dependen de incubadoras, ventiladores y un monitoreo constante para sobrevivir. “Hablábamos incluso de que hasta los goteros deben ser especiales porque es un bebé extremadamente frágil. Mejorar y ampliar esta unidad no solo le da una oportunidad de vida a esos bebés y familias, sino que también permite a los médicos trabajar en mejores condiciones para cuidar a muchos más niños en el país”, señaló.

“Blu, junto con esta campaña en alianza con la Cardio, hace parte de un modelo en el cual tratamos de estar muy cerca de la gente, de lo que se necesita y de la generosidad. Ya son varias las campañas de Blu alrededor de causas sociales, y esta nos llena mucho el corazón, porque si un bebé no recibe ayuda rápida puede quedar con secuelas graves”, comentó Marina Granziera.

“Cuidemos desde el primer latido no es solo nuestra campaña, es de todos los colombianos”: Marina Granziera. Fotografía por: Cortesía Blu Radio

Salvar vidas desde el primer latido

Más allá del testimonio personal de la periodista brasileña, la realidad en Colombia es alarmante. Según el Dr. Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, “en Colombia más de 400.000 bebés nacen cada año y cerca del 10 % necesita manejo especializado en una UCIN. Nuestro compromiso es que ninguno de ellos se quede sin la posibilidad de recibir el cuidado que puede salvarle la vida”.

La doctora Gloria Amparo Troncoso, especialista en pediatría y neonatología, explica que la primera semana de vida es crítica: “Estos niños tienen tiempos limitados para vivir; a veces cuentan con horas o, máximo, algunos minutos, y es en esos momentos en los que nosotros damos nuestra atención para aumentar sus posibilidades de vida. Si los niños no llegan a tiempo, pierden esa oportunidad de vivir”.

En Colombia, la atención neonatal enfrenta un déficit importante. El país cuenta actualmente con poco más de 17.000 camas para atención neonatal y pediátrica, mientras que, según los estándares de la OMS, debería haber unas 30.000, lo que representa un déficit de más de 13.000 camas. En los últimos meses se han registrado cierres de unidades completas o camas en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. Según el Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia (Sicolped), tan solo entre 2023 y 2024 se perdieron 142 camas neonatales entre básicas, intermedias e intensivas.

“Hay casos en los que tenemos a un bebé que llega con afectación en sus neuronas, pero si le damos el tratamiento adecuado, posiblemente no quede con secuelas. En cambio, si no tenemos los equipos y medicamentos necesarios, ese bebé podría quedar con pulmones dañados y dependiente de oxígeno”, añadió la doctora Troncoso.

Para los especialistas, la ampliación no solo busca salvar vidas en el corto plazo, sino garantizar que los niños crezcan sin secuelas graves. “Hay una iniciativa muy importante enfocada en proteger el cerebro de los recién nacidos, un órgano muy sensible. Debemos cuidarlo con la temperatura, la irrigación y las condiciones adecuadas para que puedan tener una vida productiva”, explicó el Dr. Cendales.

“También esperamos disminuir la mortalidad en los primeros días de vida, porque la mayoría de las muertes neonatales en el país ocurren durante la primera semana, asociadas con la calidad de atención durante el parto y los primeros minutos de vida. No se trata solo de sobrevivir, sino de vivir bien”, concluyó la Dra. Troncoso.