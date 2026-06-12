Marina Granziera: edad, cuántos idiomas habla, esposo y más de la periodista deportiva

Después de cuatro años de espera, este jueves 11 de junio comenzó la Copa del Mundo 2026, esta vez con una gran novedad: por primera vez se lleva a cabo en tres países diferentes y de manera alterna: México, Estados Unidos y Canadá. Ayer, se realizó la inauguración en el Estadio Azteca en Ciudad de México que contó con la participación de Shakira, J Balvin, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, entre otros artistas.

Durante el mes que durará el encuentro deportivo más importante del mundo, cientos de periodistas de diferentes países estarán haciendo un cubrimiento especial. Una de ellas es Marina Granziera, quien hace parte del equipo del Gol Caracol, de Noticias Caracol, junto a Javier Hernández Bonnet, Catalina Gómez, Rocío Rodríguez, Alejandra Murgas, entre otros.

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¿Quién es y de dónde es Marina Granziera?

Aunque hoy en día es vista como una de las figuras más importantes en el ámbito de la información deportiva en Colombia, su trayectoria comenzó muy lejos de las cámaras de televisión. Su camino estuvo lleno de mudanzas, sacrificios y decisiones que cambiaron por completo su vida.

Marina nació en São Paulo, Brasil, el 19 de agosto de 1988. Actualmente tiene 37 años. Sin embargo, gran parte de su vida la pasó fuera de su país natal debido al trabajo de su padre, que era ingeniero en una multinacional. A los nueve años, su familia se mudó a Ecuador y, tres años después, llegaron a Colombia, donde Marina completó sus estudios y finalmente forjó su carrera profesional. Aunque siempre lleva con orgullo sus raíces brasileñas, la periodista ha compartido en varias ocasiones que Colombia se ha convertido en su hogar y que se siente muy conectada con la cultura del país.

¿Quién es el esposo de Marina Granziera y cuántos hijos tienen?

La periodista está casada con el empresario colombiano Iván Bonnett, con quien ha estado en una relación durante más de diez años. La pareja se conoció cuando ambos eran adolescentes, pero fue años más tarde, mientras Marina vivía en Miami, que volvieron a conectar a través de las redes sociales. Ese reencuentro se transformó en una historia de amor.

La pareja tiene dos hijas y prefiere mantener su vida familiar fuera del ojo público, aunque de vez en cuando comparten algunos momentos especiales en sus redes sociales.

¿Cuántos idiomas habla Marina Granziera?

Uno de los detalles más destacados de la periodista es su increíble habilidad para comunicarse en varios idiomas. Debido a las mudanzas que experimentó en su infancia y a su educación internacional, habla con fluidez cuatro idiomas: portugués, español, inglés e italiano. Esta destreza le ha abierto las puertas para llevar a cabo coberturas internacionales, entrevistas y reportajes en diversos países.

Desde pequeña, su amor por los deportes floreció. Creció disfrutando de las carreras de Fórmula 1 de Ayrton Senna y celebrando los triunfos de la selección brasileña de fútbol junto a su familia. Sin embargo, no tenía claro qué camino académico seguir hasta que una conversación inesperada cambió el rumbo de su vida. Después de terminar el colegio en Bogotá, Marina se aventuró a Italia para continuar sus estudios. Más tarde, se mudó a Estados Unidos, donde completó su formación universitaria y comenzó a abrirse camino en el mundo de los medios de comunicación. Antes de regresar a Colombia, trabajó en Telemundo en Miami, donde empezó desde lo más básico, realizando tareas de producción, reportería y cubriendo eventos deportivos. Esa experiencia le brindó las herramientas necesarias que más tarde cimentarían su carrera en televisión.