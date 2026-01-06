Marko: el influencer venezolano reveló a ‘Vea’ que la comedia le ha “salvado la vida”

Detrás de los videos virales, los escenarios y las películas, Marko ha construido una relación particular con la comedia. Para él, el humor ha sido una herramienta para enfrentar los momentos más complejos y una constante en su vida profesional y personal. De hecho, lo resume en una frase sencilla: “la comedia me ha salvado la vida muchas veces”.

En su charla con Vea, el influenciador venezolano reflexionó sobre el lugar que ocupa la comedia en su vida, no solo como profesión, sino como herramienta emocional.

Reír para no quedarse atrapado

Para Marko, el humor es más que entretenimiento. Es un mecanismo de defensa, una forma de escapar, aunque sea por unos minutos, de aquello que pesa. “La única manera que tengo de salir de problemas personales o de cualquier cosa que esté viviendo es grabar, es ir a la tarima, es hacer lo que amo”, explica. Cuando se sube a un escenario o enciende la cámara, el ruido externo se apaga. Lo que queda es el presente.

Desde su experiencia, la comedia tiene un poder que muchas veces se subestima: el de ofrecer alivio. “Cuando alguien está pasando por un momento muy pesado y otra persona logra sacarle una sonrisa, es regalarle un minuto distinto a ese dolor que viene cargando”, dice. Esa idea atraviesa buena parte de su trabajo y explica por qué muchos de sus personajes conectan con realidades duras, incluso cuando están envueltas en humor.

Marko también es consciente del riesgo que implica moverse en ese terreno. La comedia, asegura, siempre camina sobre una línea frágil. “No hay comedia sin drama. Tú haces un sketch sobre una infidelidad y nos reímos, pero en la vida real eso es durísimo”. Ese equilibrio —hacer reír sin banalizar— es parte del reto diario.

El trabajo que no se ve

Detrás de los videos virales, las giras de stand up y las películas, hay una rutina exigente que pocas veces se percibe desde afuera. Marko evita llamarlo sacrificio, pero no esquiva la realidad: trabaja todos los días. “La cantidad de trabajo que tengo es una grosería”, dice, sin que suene a queja.

Su agenda combina grabaciones, compromisos, creación de contenido y proyectos audiovisuales. Para poder sostener ese ritmo, ha tenido que aprender a organizar su tiempo y a proteger espacios personales, especialmente los que comparte con su familia. “Trabajo desde el estudio de mi casa y trato de hacer al menos el 40% de mi agenda ahí para jugar con mis hijas y estar con ellas”.

No romantiza el cansancio ni vende la idea del éxito sin costo. Lo que sí deja claro es que, para él, el trabajo constante es consecuencia de una decisión tomada hace tiempo: vivir de lo que ama hacer.

“Cuando hago lo que amo, no importa el problema que esté pasando, parece que se bloquea durante ese momento”: Marko en charla con Vea. Fotografía por: Cortesía Marko

La película como contexto, no como destino

En medio de esa dinámica llega “Los casi algo”, una comedia romántica que reúne a varios creadores de contenido y actores de distintas nacionalidades. Aunque el proyecto ha generado expectativa, Marko se encarga de marcar distancia entre lo que hace en redes y lo que se ve en pantalla.

“La película no tiene nada parecido a lo que hacemos en redes sociales”, explica. El mayor reto, asegura, no fue la comedia, sino las escenas románticas, lograr que resultaran creíbles y no caricaturescas. En ese proceso, su experiencia previa en cine fue clave, especialmente para acompañar a compañeros que no venían del mundo de la actuación.

Más que una vitrina personal, la película fue un ejercicio colectivo, con un equipo técnico experimentado y una mirada clara sobre cómo adaptar el humor al lenguaje cinematográfico.

La marca personal y la responsabilidad de ser visto

Cuando se le pregunta por hábitos o referentes que lo mantengan centrado, Marko menciona un libro que marcó su manera de entender el éxito: “Personas compran personas”. La idea es simple, pero contundente: la gente no conecta con productos ni con plataformas, conecta con personas.

En un mundo dominado por la exposición constante, esa premisa adquiere peso. Cada video, cada aparición pública, cada comentario suma o resta. Marko lo sabe y asume esa responsabilidad sin perder de vista lo esencial: seguir siendo honesto con lo que hace.

Al final, cuando habla de comedia, no habla solo de risas. Habla de resistencia, de trabajo, de equilibrio y de una vocación que, según él mismo reconoce, le ha dado sentido incluso en los momentos más difíciles. Porque para Marko hacer reír nunca ha sido algo superficial. Ha sido, literalmente, una forma de salvarse.

Más allá de la comedia

En los últimos días, el caraqueño de 38 años se ha mostrado especialmente activo en redes sociales, donde suma más de 50 millones de seguidores. Desde allí ha comentado y reaccionado a la coyuntura venezolana tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

A diferencia del tono habitual de comedia que caracteriza su contenido digital, en esta ocasión Marko optó por mensajes directos y visiblemente emocionales, que conectaron con el sentir de una parte de la comunidad venezolana dentro y fuera del país. La respuesta de su comunidad evidenció, una vez más, cómo su alcance en redes sociales le permite trascender el entretenimiento y convertirse, en momentos puntuales, en un canal de expresión colectiva.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí