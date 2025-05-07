Marlon Moreno recordó el día que intentó quitarse la vida: “Me tomé unas pastillas”

El actor caleño Marlon Moreno, recordado por su participación en producciones como El capo, A corazón abierto y La venganza de Analía, habló recientemente de uno de los episodios más oscuros de su vida. En conversación con Juan Pablo Raba, durante el pódcast Los hombres sí lloran, el intérprete de 57 años confesó que en su juventud atravesó una crisis tan fuerte que llegó a intentar quitarse la vida.

¿Qué llevó a Marlon Moreno a pensar en el suicidio?

Moreno relató que el nacimiento de su hijo Brian Moreno coincidió en el tiempo con la muerte de su madre, un golpe emocional que lo dejó devastado. “Brian nace cuando yo tengo 22. Yo me regreso a Cali también por esos motivos, a los 23. Y mi mamá muere cuando yo tengo 23 años. Yo quedo perdido en el espacio sideral. Era mi mejor amiga y ahí se me fue todo”, expresó inicialmente.

A la pérdida se sumó una separación sentimental. La madre de su hijo le pidió terminar la relación pocos días después del fallecimiento de su mamá. “Entonces, ahí sí que yo empecé a deambular de casa en casa. O sea, viví una época muy, muy fuerte. Empecé a tomar mucho”, agregó.

En medio de ese panorama, la carrera de Marlon Moreno en la actuación todavía no despegaba y sobrevivía trabajando como camarógrafo. Fue entonces cuando pensó en acabar con todo: “Por esos días intento suicidarme. Sin mamá, sin trabajo, sin familia, con la expectativa de una carrera más perdida que el hijo de Lindberg... pues intenté. No funcionó”.

En su relato, Moreno detalló el momento exacto en que tomó la decisión más dura: “Yo me tomé unas pastillas y me acosté a dormir. Recuerdo haber pensado: ‘Mamá, ahorita nos vemos’”. Sin embargo, el intento no tuvo efecto y esa circunstancia se convirtió en un punto de quiebre que lo llevó a replantear el rumbo de su vida.

El renacer de Marlon Moreno

Al despertar y darse cuenta de que su plan no había funcionado, algo cambió en su interior. “Tal vez fue mi mamá (...) Ahí mismo dije: ‘No, yo tengo que estar para cosas mejores. No puedo no pensar...’. Fue como una epifanía, un momento de reflexión”, aseguró.

Esa experiencia, lejos de hundirlo, le abrió una nueva manera de entender la vida. Hoy, tras haber construido una sólida carrera que lo ha convertido en uno de los actores más reconocidos de Colombia, Marlon Moreno recuerda ese episodio como un punto de inflexión que lo llevó a valorar su camino personal y artístico.

“Creo que en compañía de la literatura y el cine, yo empecé a comprender muchas cosas del mundo que me rodea. Entonces, pues yo no tuve ni crisis de 40 ni crisis de 50”, concluyó.