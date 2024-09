Mary Méndez se confesó sobre su novio y contó cómo es la relación con su familia

Mary Méndez es una presentadora cuya vida personal es de amplio interés para los millones de seguidores que la siguen a través de redes sociales, en las que ha presumido desde hace varias semanas a la persona con quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Precisamente, la samaria habló sobre este hombre en una de las recientes emisiones de La Red, programa de Caracol Televisión en el que trabaja.

Aunque todavía no es claro cuánto lleva Mary Méndez sobre su nueva pareja, se sabe que la mujer duró más de 6 años soltera. Fotografía por: Instagram Mary Méndez

¿Qué se sabe sobre el novio de Mary Méndez?

Luego de la fotografía que la presentadora de 48 años publicó en Instagram acompañada por su nuevo amor, se animó a contar en La Red algunos secretos sobre su relación amorosa.

“Llevamos lo que tenemos que llevar para querer estar unidos otro tiempo más. Con mi familia engranó a la perfección, así que por ese otro lado todo perfecto”, expresó Mary Méndez, aunque se reservó otros detalles, lo que dejó intrigados a sus compañeros y a los televidentes del programa.

En cuanto a las razones por las que prefiere no exponer su romance a plenitud, la también empresaria y figura de redes sociales entregó las razones hace tiempo a través de su cuenta de Instagram.

“Mi vida privada es muy privada. Muchos me preguntan si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad, porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo. Me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida. Nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”, dijo en aquella ocasión.

¿Quién es el ex de Mary Méndez? Son “hipermegaparceros”

A inicios del 2017, la presentadora de La Red sorprendió al separarse del DJ Santiago Iregui, un hombre con el que duró casada más de 7 años. Sin embargo, diferencias irreconciliables los llevaron a tomar caminos diferentes.

A pesar de su ruptura, Mary Méndez aclaró hace tiempo que la relación con su ex es bastante “cordial”, teniendo en cuenta que son muy amigos o, como ella misma lo calificó, son “hipermegaparceros”. Así lo comentó luego de las dudas de reconciliación que generó en julio de 2023, cuando publicó la información de un evento musical en el cual participó Santiago Iregui.

“Yo no he vuelto con Santiago (...) Él y yo tenemos una relación súper cordial, somos ‘hipermegaparceros’ y hablamos de vez en cuando. Además, nos cuidamos el uno al otro. O sea, nada que ver”, fue parte del mensaje que compartió en aquella ocasión.