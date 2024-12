Mary Méndez y Kevyn Rúa, del ‘Desafío’, protagonizaron incómodo momento en ‘La Red’

La Red emitió este 29 de diciembre el último programa del 2024 y cerró el año con una gala de premiación en la que Kevyn Rúa, campeón del Desafío 2024, estuvo nominado y ganó en su categoría. Sin embargo, cuando el boyacense llegó al set a recibir su distinción tuvo un incómodo cruce de mensajes con Mary Méndez.

¿Qué pasó entre Kevyn Rúa y Mary Méndez en los ‘Premios La Red’?

Resulta que Rúa ganó la categoría ‘Polémica Desafío XX’ por el romance que tuvo con Natalia Rincón, una de sus compañeras, al tiempo que sostenía una relación amorosa fuera del programa con una mujer llamada Derly Hurtado.

Entre aplausos y con su característica sonrisa, el joven de 27 años pasó a recibir el premio frente a los presentadores de La Red. Momento que Mary Méndez aprovechó para reiterar, en su presencia, las críticas que le hizo en otros momentos por dicha infidelidad.

“Kevyn Rúa, yo te voy a hacer una pregunta y menos mal ya te tengo de frente. ¿A cuenta de qué, si tú entras con novia, adentro te pones a coquetear? ¿Qué fue lo que pasó ahí?”, cuestionó la samaria de 48 años.

El ganador del Desafío 2024, visiblemente sorprendido por la pregunta, se defendió al argumentar que su acercamiento con Natalia Rincón no fue planeado: “No entré con ese objetivo, yo no entré con ganas de… bueno, de que pasara todo eso. Sin embargo, uno no manda en los sentimientos”.

Mary Méndez no paró allí y quiso saber si Kevyn Rúa si seguía enamorado de Derly Hurtado y habían retomado su noviazgo. Fue entonces cuando los demás conductores de La Red intervinieron para disminuir la tensión en el set.

“Ustedes saben que Mary Méndez no perdona cachos, así que yo le digo: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! A mí no me gusta el hombre que no sabe lo que quiere”, agregó la presentadora.

Así se despidió Kevyn Rúa de los ‘Premios La Red’

Con la intención de dejar en claro que no querían hacerle pasar un incómodo momento, Juan Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Vargas le entregaron su premio al ganador del Desafío 2024, pero hubo espacio para una nueva intervención de Mary Méndez.

La presentadora de La Red le preguntó a Kevyn Rúa si aprendió la lección y si volvería a ser infiel, ante lo cual él respondió que no volvería a jugar con los sentimientos de otra persona. No obstante, Méndez le pidió arrodillarse y jurarlo, a lo que el exdesafiante se negó y se retiró.