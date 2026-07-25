‘MasterChef’: incidente entre Emiro y Claudia Bahamón dejó llorando a la presentadora

El pasado 21 de julio, el Canal RCN dio inicio a la octava temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, que reúne a 22 participantes dispuestos a demostrar sus habilidades culinarias frente a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso. Sin embargo, el cuarto episodio, emitido este 24 de julio, estuvo marcado por un inesperado incidente entre el creador de contenido Emiro Navarro y la presentadora Claudia Bahamón, quien terminó entre lágrimas.

Todo ocurrió durante un momento de celebración en el set. En medio de la euforia, Emiro terminó golpeando en el rostro a Claudia Bahamón, quien recibió el impacto en la boca y sufrió una leve lesión en el labio.

¿Qué pasó entre Emiro y Claudia Bahamón en ‘MasterChef’?

La situación se presentó después de que el comediante Iván Marín decidiera salvar a Emiro Navarro del reto de eliminación. Al escuchar la decisión, el influenciador salió corriendo a abrazarlo y levantó los brazos para celebrar sin percatarse de que Bahamón se encontraba muy cerca.

Fue entonces cuando uno de sus puños terminó impactando el rostro de la presentadora. De inmediato, la huilense llevó su mano a la boca mientras pronunciaba una frase que evidenció el dolor del momento: “Me reventó el labio”. Instantes después, las cámaras mostraron a la conductora con lágrimas en los ojos, mientras algunos de los participantes y miembros del jurado intentaban entender qué había ocurrido.

Emiro Navarro continuó celebrando durante unos segundos, ya que no se dio cuenta del golpe. Solo cuando Claudia Bahamón le explicó lo sucedido, el creador de contenido se acercó para ofrecerle disculpas por lo ocurrido. La presentadora aceptó el gesto y dejó claro que todo había sido consecuencia de un accidente durante la emoción del momento.

Aunque el episodio continuó con normalidad, la escena no pasó desapercibida entre los seguidores del programa, quienes comentaron ampliamente el momento en redes sociales. Muchos manifestaron su preocupación por la presentadora tras verla llorar, mientras otros destacaron la reacción de Emiro al disculparse una vez entendió lo sucedido.

El inesperado incidente terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del cuarto capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, un programa que apenas comienza su nueva temporada y que ya ha dejado varias situaciones que han dado de qué hablar entre la audiencia.

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