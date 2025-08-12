‘MasterChef’: ‘Pichingo’ y las secuelas que dejó el conflicto armado en su niñez

Diego Alexander Gómez Aristizábal, mejor conocido como ‘Pichingo’, sorprendió en el capítulo 44 de MasterChef Celebrity Colombia al hablar sobre su madre y sobre una infancia marcada por el conflicto armado. Lo hizo en medio de una prueba de cocina que llevó a los participantes a compartir recuerdos y vivencias personales cargadas de emoción.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La dura infancia de ‘Pichingo’, participante de ‘MasterChef’

De los 16 participantes que siguen en competencia, solo seis fueron elegidos para presentar su plato frente al jurado. Entre ellos estuvo Gómez Aristizábal, quien conmovió al explicar el origen y el significado de su preparación, a la que bautizó ‘Huye, má’ en honor a los retos que su madre superó para poder alimentarlo.

“Significa mucho porque, en los tiempos de violencia en Granada, cuando existían los paros armados, al pueblo solo se podía ir cada dos o tres meses a conseguir alimentos. Mi mamá se las ingeniaba con la arepa, que no podía faltar en la casa, y con la sopita; pero siempre nos tenía algo muy especial. Siempre quise sacar a mi mamá de allá y a mi familia”, relató inicialmente.

Tras compartir la historia detrás de su plato, ‘Pichingo’ amplió su testimonio y recordó de manera más directa cómo la violencia transformó su vida y la de su familia, describiendo no solo las carencias materiales, sino también las emocionales que dejó aquel periodo.

“Yo viví en Granada de niño. La guerrilla nos quitó todo, las oportunidades de estudiar, las ganas de vivir, porque ver que la guerrilla arrasa con todo es muy duro. Cuando yo veo el espejo, veo a ese niño que a pesar de que la guerra le quitó todo, no le quitó la alegría, no pudo con la alegría, y no le quitó las ganas de soñar. Yo siempre quise ser artista, y mi mamá todavía dice que yo ponía un palo y le ponía una tusa, y en ese palo amarraba esa tusa como un micrófono”, agregó el trovador paisa.

Las reacciones a estas palabras no tardaron en suscitarse, tanto en el set de grabación como en redes sociales, donde miles de televidentes se volcaron para enviarle mensajes al participante de MasterChef Celebrity Colombia. “Mi admiración para todos aquellos que no se rinden a pesar de las adversidades”, “estas son las historias que vale la pena resaltar” y “con razón esa humildad que tiene este hombre”, fueron algunos de los comentarios que recibió ‘Pichingo’.