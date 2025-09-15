‘Masterchef’: Valentina Taguado mostró el interior de la casa de Claudia Bahamón

Los seguidores de MasterChef Celebrity Colombia han visto cómo los participantes no solo comparten recetas y momentos de tensión en la cocina, sino también anécdotas fuera del set. Así ocurrió recientemente con Valentina Taguado, quien sorprendió a sus fanáticos al publicar un recorrido por la casa de Claudia Bahamón, la reconocida presentadora del reality.

Así es la casa de Claudia Bahamón por dentro

El video, difundido en redes sociales, comienza con Valentina Taguado anunciando que se encuentra en la vivienda de la huilense. La visita arrancó con una presentación inesperada: el gato de Claudia, que apareció escondido entre las cobijas y que, según la locutora, es uno de los consentidos de la familia.

La locutora, actualmente en ¿Qué hay pa’ dañar? (Canal RCN), se convirtió en guía improvisada y mostró la habitación principal, donde llamó la atención la amplia cama con edredón gris, las mesas de noche de madera y un sofá blanco. El espacio estaba decorado con un espejo de marco dorado, piso en madera cubierto por una alfombra clara y un televisor frente a la cama. Desde allí, Valentina destacó también el balcón, que ofrece una vista privilegiada y estaba acompañado por una mesa de centro y una silla.

El recorrido continuó hacia el clóset de Claudia Bahamón, un espacio ordenado en el que la ropa, las joyas y hasta una fotografía de Bahamón tenían un lugar definido. Entre bromas, la participante de MasterChef mostró incluso los cajones de ropa interior y lanzó un comentario jocoso sobre las prendas, evidenciando la complicidad que mantiene con la anfitriona.

Otro de los lugares que captó la atención fue el baño, equipado con una tina y un área destinada al maquillaje. Valentina Taguado abrió algunos cajones, reveló el sitio donde Claudia guarda sus medicamentos y, en medio de la espontaneidad, se metió en la bañera simulando compartir el espacio con la presentadora.

El regalo de Claudia Bahamón a Valentina Taguado

La visita de Taguado finalizó con un gesto que no dudó en celebrar: Claudia le regaló varias prendas de ropa. Entre risas, aseguró que salió “ganando” de la experiencia y comentó que, pese a estar encantada con la casa, probablemente se sentiría un poco intimidada al convivir con los vecinos de la zona, a quienes describió como personas de alto poder adquisitivo.