“Me dolió mucho lo que hicieron”: Alan Ramírez sobre homenaje póstumo a Yeison Jiménez

A seis meses del homenaje póstumo que varios artistas de música popular realizaron en memoria de Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero en un accidente aéreo, Alan Ramírez habló por primera vez sobre lo que significó para él aquella noche. El cantante aseguró que, aunque decidió mantenerse alejado de los reflectores durante ese momento, permaneció cerca de la familia del ‘Aventurero’ y vivió el duelo desde un lugar muy personal.

En conversación con el programa ‘La Red’, Alan explicó que no se sentía preparado para hablar públicamente sobre la muerte de su amigo y reveló un episodio del homenaje que, según sus palabras, le causó un profundo dolor: la posibilidad de quedar por fuera de la canción que varios artistas del género popular prepararon para recordar a Yeison.

¿Qué contó Alan Ramírez sobre el homenaje a Yeison Jiménez?

Aunque durante varios meses prefirió guardar silencio, Alan Ramírez aseguró que el homenaje póstumo al artista manizaleño le dejó sentimientos encontrados. El cantante explicó que no se sentía preparado para enfrentar la exposición mediática que rodeó la muerte de su amigo, razón por la que decidió permanecer junto a la familia del artista y alejado de las cámaras.

Sin embargo, confesó que hubo decisiones del evento con las que nunca estuvo de acuerdo. Una de ellas fue que varios de los artistas invitados interpretaran canciones de su propio repertorio en lugar de centrar el espectáculo en la música de Yeison Jiménez.

“Cuando yo ya veo que todos los artistas empiezan como a cantar sus canciones, yo decía: ‘Esto está fuera de base, esto está fuera de base’. Porque, ¿por qué vamos a cantar nuestras canciones? Es un homenaje. Cantemos, no sé, ‘Amor eterno’, pero no era el momento”, expresó.

Para Alan Ramírez, ese no fue el único episodio que lo afectó. También reveló que inicialmente no estaba incluido en ‘Aventurero en el cielo’, la canción colectiva que varios exponentes de la música popular grabaron para despedir a Yeison Jiménez.

“A mí me dolió mucho lo que hicieron en el homenaje a Yeison, que me iban a dejar por fuera de esa canción. Eso para mí fue demasiado fuerte. Yo lo tengo que decir con el corazón, y es que yo quedé bastante tocado y afectado por eso porque yo dije: ‘Bueno, van a hacer una canción, Pues llámenme’. Porque yo te puedo decir una cosa: Ciro Quiñónez fue amigo de Yeison, pero yo conocí a Yeison muchos años antes que él”.

Alan Ramírez afirmó que sus palabras no buscan desconocer la cercanía que otros artistas tuvieron con Yeison Jiménez, pero sí explicar por qué la situación lo golpeó personalmente. Además, mencionó que fue sorprendido por Thaliana, la hija de su amigo y colega, quien se encargó de darle fuerza a él y a los miembros de su familia.

“Nos decía: ‘Tranquilos, mi papá está bien. Mi papá murió de un infarto’. Ella dándonos la fuerza a nosotros, adultos; nosotros llorando, en un mar de lágrimas al lado de un cajón, y ella dándonos la fuerza”, concluyó.

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