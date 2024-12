“Me regañó”, escritor y amigo de Margalida Castro revela cómo fue último encuentro

Hace cerca de 35 años el guionista y escritor santandereano Héctor Forero, quien reside en México desde hace casi dos décadas, llegó a Bogotá con el sueño de crear historias para la pantalla.

Forero, quien actualmente escribe para Televisa la novela ‘Amor amargo’ que marcó el regreso a la actuación de la mexicana Daniela Romo, buscó la manera de comenzar a escribir y en medio de sus estudios de Derecho encontró cómo hacer sus pinitos en guiones en una comedia llamada ‘La Posada’. Allí conoció a la actriz Margalida Castro, que se convertiría en su amiga entrañable e infaltable en cuanta serie novela escribiría. Curiosamente, la cercanía comenzó porque a la actriz fallecida este 19 de diciembre en Bogotá, no le convencieron las primeras líneas que Forero le escribió.

Consuelo Luzardo, Margalida y Héctor Forero hace pocos meses Fotografía por: cortesía

Pese a que en los últimos años vivieron en la distancia, la amistad continuó y Forero cada vez que venía a Bogotá tenía una cita que cumplía a cabalidad con la actriz, entre otras cosas porque en la capital colombiana eran vecinos. Ella vivía en el centro y el apartamento donde llega el escritor, está a pocas cuadras del que ella ocupaba.

Desde México, Forero, quien por compromisos adquiridos no pudo viajar a la despedida de su amiga, habló con Vea, de ese vínculo tan estrecho que tuvo con la actriz, que incluso es la figura central del video que él proyecta en cada uno de sus talleres de actuación.

El escritor, que en sus comienzos se empleó como celador de un motel, recordó que la última vez que estuvo en Bogotá tuvo un inusual encuentro con la actriz nacida en San Gil. Ella, que siempre era muy cariñosa, esta vez se mostró fuerte y hasta lo regañó. Hoy esta situación para él, cobra sentido.

¿Cómo se conocieron y cómo fue ese primera impresión?

“En el año 91, yo empecé a escribir en ‘La Posada’ y ella era la protagonista. Fue un choque duro porque no le gustó el guion, pero yo le dije: ‘puedo aprender si usted me quiere enseñar’ y desde entonces empezamos a trabajar en el personaje. Nos hicimos amigos para siempre y desde ese momento, fue mi guía, me decía cómo portarme, de qué hablar, cómo negociar, todo. Siempre me apoyó, incluso cuando hice mi primera novela ,me dijo que ella actuaría ahí conmigo y estaría a mi lado. Decía que era uno de sus hijos”

¿Cuándo se vieron por última vez y cómo fue ese encuentro?

“No tengo la fecha exacta pero nos veíamos siempre que iba a Bogotá. Yo la buscaba para a ir a desayunar a Hornitos y caminar por el centro. La última vez fue raro porque me regañó y me dijo muchas cosas para mi carrera. Se dio cuenta de que yo tenía miedo, por una situación que enfrentaba en ese momento. Me dijo que yo era capaz y que no temiera. Fue un regaño fuerte que me confrontó. Me pegó una alienada gigante. Tanto que luego la llamé para que me recordara el regaño. Ese día, yo le tomé las manos y le dije : ‘escúchame Marga si no nos volviéramos a ver quiero que sepas lo que tú has sido en mi vida’; y le eche un rosario de recuerdos, de todas la veces que ella me había ayudado. La conocí cuando tenía 21 años imagínate lo que me enseñó”.

¿Cómo era la amistad de ustedes teniendo en cuenta que vivían en países distintos?

“Mis amigos son mis amigos siempre, yo los busco siempre y pues viviendo en el centro Marga y yo (cuando iba) quedamos de vecinos. Entonces la buscaba o la llamada. Hace no mucho me pidió que le llevara una Virgen bebé y me puse a buscar una virgen así, pero luego ella dijo que quería hacerle la ropa y fuimos por todo el centro de Bogotá a buscar unos encajes y unas telas para la ropa de esa virgen. Toda una tarde buscando entre telas y nada le gustó. Porque quería algo especial”.

¿Cómo supo de su enfermedad?

“Por una amiga. De la enfermedad, muy poco, ya no pude hablar con ella, me enteré por terceras personas y pues supe que era el final. Entré en negación porque Margalida fue tantas cosas para mí. Hay un video que ella grabó para una de mis clases Es el tesoro que me dejó aparte del regaño por dudar de mí”.

¿Siente que se despidió de alguna manera?

Si, desde hace unos días empecé a extrañarla. No me respondía. Busqué en sus redes y vi lo último que puso pero seguía pensando en ella. Pensaba que la vería ahora en diciembre

