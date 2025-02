Melissa Gate recordó el rechazo que sufrió en su primer embarazo: “No me hablaban”

Melissa Gate sorprendió a compañeros y televidentes de La casa de los famosos Colombia con su ‘línea de vida’, actividad en la que los participantes del reality show hacen un repaso por su historia y recuerdan algunos de los momentos más importantes.

En este relato, la influenciadora se enfocó en hablar sobre su primer embarazo, el cual experimentó cuando era una estudiante de colegio de 15 años.

Así recordó Melissa Gate su embarazo adolescente

Según contó la antioqueña, en 2006 nació su hijo Juan José, quien hace pocos días estuvo de visita en La casa de los famosos Colombia.

“Nadie a los 15 años está preparado para tener un hijo. Yo no estaba preparada para ser mamá y los cambios físicos y hormonales fueron duros. Yo estaba todavía en el colegio y mi mamá fue la única que no me dio la espalda”, comentó entre lágrimas.

Aunque en la época la tasa de embarazos adolescentes en Colombia era de 70 por cada 1.000 mujeres (según información del Ministerio de Salud), Melissa Gate aseguró que vivió discriminación por parte de sus compañeras de colegio.

“Me miraban como si tuviera una enfermedad terminal. Muchas de mis compañeras no me hablaban porque estaba embarazada. Me decían: ‘Ay, es que mi mamá no me deja juntar contigo porque tú estás embarazada’, o cosas así”, agregó la participante.

Melissa Gate contó por qué su hijo vive en Estados Unidos

La creadora de contenido también recordó con nostalgia los primeros años de su maternidad, los cuales compartió junto al padre de su hijo. Durante ese tiempo, ambos se esforzaron por criar a Juan José en un ambiente de respeto; sin embargo, con el paso del tiempo surgieron malentendidos y diferencias irreconciliables que los llevaron a tomar la decisión de separarse.

Así entonces, Melissa Gate y Alejandro, su ex, coincidieron con que lo mejor para Juan José sería vivir en el extranjero con su padre, donde podría tener nuevas oportunidades y experiencias. A pesar de la distancia, siempre ha mantenido un vínculo cercano con su hijo.

“Por varios problemas, ellos deciden irse a Estados Unidos y en esta época nuestra relación ya estaba rota, ya habían pasado demasiadas cosas, mentiras, deslealtades… o sea, Alejandro es muy buen papá, pero fue un mal marido y un mal esposo… y yo ya sentía que me había hecho tanto daño y estaba tan rota que definitivamente no estaba bien”, concluyó Melissa Gate.