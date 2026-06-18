⁠Memes del partido de Colombia contra Uzbekistán. Así quedó el camarógrafo tras caída

El partido, que se llevó a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México, tuvo como estrellas a Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, quienes marcaron los goles que llevaron a la Tricolor a vencer a la selección uzbeka. Pese al gol que hizo el rival, el equipo cafetero se mantuvo firme y logró salir victorioso, posicionándose como líder del grupo K.

¿Qué pasó con el camarógrafo en el partido de Colombia Vs. Uzbekistán?

Uno de los momentos más comentados ocurrió en el minuto 34, cuando el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov terminó impactando a un camarógrafo ubicado cerca de la línea lateral. La jugada se produjo después de una fuerte acción sobre Luis Díaz que llevó al futbolista a salir del terreno de juego sin poder detenerse a tiempo. El golpe provocó la caída del trabajador audiovisual y obligó al ingreso de los servicios médicos para atenderlo.

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Las imágenes del incidente rápidamente comenzaron a circular en plataformas como X, Facebook e Instagram. Muchos aficionados reaccionaron con humor, compartiendo montajes y memes en los que comparaban al camarógrafo con un jugador más del partido o aseguraban que había recibido una “entrada” digna de una final mundialista. Otros usuarios bromearon diciendo que el trabajador había terminado más golpeado que varios de los futbolistas que estaban en la cancha.

A pesar de la preocupación inicial, se observó que el camarógrafo recibió atención médica de inmediato tras el impacto. Sin embargo, aún no se han compartido detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

Los mejores memes del partido de Colombia Vs. Uzbekistán

Los memes no se hicieron esperar y también apuntaron a algunos jugadores colombianos. En las redes sociales, comenzaron a circular publicaciones sobre el desempeño de James Rodríguez, las intervenciones del arquero Camilo Vargas y los momentos de tensión que vivió la selección durante el empate parcial contra Uzbekistán. Las reacciones de los hinchas reflejaron la montaña rusa de emociones que sintieron a lo largo del partido.

Mientras tanto, la Tricolor ya está enfocada en su próximo reto contra la República Democrática del Congo que será el martes 23 de junio a las 9:00 p. m. A pesar de haber conseguido un buen resultado, Néstor Lorenzo admitió que hay varios aspectos que necesitan mejorar para los próximos compromisos.