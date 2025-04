Memo del Bosque: esta fue la carta de despedida que escribió el fallecido productor

El productor de televisión Memo del Bosque, cuyo nombre real era Guillermo del Bosque, falleció este 7 de abril a los 64 años tras enfrentar complicaciones de salud derivadas del linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático.

Dicha enfermedad le fue diagnosticada en 2017 y, aunque estuvo en remisión desde 2020, su salud se deterioró de nuevo en meses recientes.

La noticia sobre la muerte de Memo del Bosque, quien fue productor de La Jaula y 100 mexicanos dijeron, no solo resultó impactante por la partida de un personaje tan querido para la televisión mexicana, sino también por la emotiva carta que escribió poco antes de fallecer y que se publicó tras su muerte.

Así fue la despedida de Memo del Bosque

Horas después de confirmarse el fallecimiento de Guillermo del Bosque, familiares compartieron en redes sociales un emotivo mensaje de despedida que él mismo redacto y que causó impacto entre sus amigos y seguidores.

"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica (su esposa) y a toda mi familia", expresó inicialmente.

“Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron, muchas gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor, Memo del Bosque“, concluye la misiva.

Exesposa de Memo del Bosque se pronunció tras su partida

La presentadora Mónica Noguera, quien estuvo casada con Guillermo entre 1998 y 2000, hizo públicas unas palabras en memoria de su exesposo, con quien conservaba una amable y amistosa relación, a pesar de su ruptura.

“Me hablaste hace un mes: ‘Monis, ¿todo bien?, ¿todo bien en tu vida?‘, y le dije ‘sí, Memis’. Gracias por tu amor, no sólo para mí, sino para cada persona que amaste en esta vida. Te abrazo y te amo hasta las estrellas”, aseveró Noguera, quien trabajó con Memo del Bosque en Telehit.