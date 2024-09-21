Michael Olise: edad, historia, quién es la mujer que siempre lo acompaña y más del jugador

Michael Olise se ha convertido en uno de los protagonistas del Mundial 2026. Con actuaciones determinantes para la selección de Francia, el atacante ha llamado la atención no solo por su talento y desequilibrio en el campo, sino también por la serenidad con la que afronta cada partido. A diferencia de otras estrellas del fútbol, el jugador del Bayern Múnich ha preferido que su rendimiento deportivo hable por él.

Precisamente, ese bajo perfil ha despertado la curiosidad de miles de aficionados. En una época en la que la mayoría de los futbolistas comparte detalles de su vida cotidiana y mantiene una presencia constante en redes sociales, Olise ha optado por el camino contrario. Son pocos los aspectos que se conocen sobre su intimidad, su familia o sus relaciones personales, lo que lo convierte en una de las figuras más reservadas del fútbol internacional.

La historia de Michael Olise

Michael Akpovie Olise nació el 12 de diciembre de 2001 en Hammersmith, al oeste de Londres, y creció en Hayes, en un hogar marcado por la diversidad cultural. Su padre, Vincent Olise, es británico de ascendencia nigeriana, mientras que su madre tiene raíces francesas y argelinas. Gracias a ese origen multicultural, el futbolista tenía la posibilidad de representar a Inglaterra, Francia, Nigeria o Argelia, aunque finalmente eligió vestir la camiseta del conjunto francés.

Desde pequeño mostró un carácter tímido y reservado. Quienes compartieron con él durante la infancia recuerdan que prefería pasar horas jugando al fútbol antes que llamar la atención. Además de su pasión por el deporte, desarrolló afición por el ajedrez, el ping-pong y el cricket, disciplina que conoció gracias a su padre, quien llegó a representar a Nigeria como jugador internacional.

Su camino hacia el profesionalismo tampoco fue sencillo. Pasó por las academias de clubes como Arsenal, Chelsea y Manchester City, pero en todas ellas fue descartado antes de encontrar estabilidad en Reading, equipo que le abrió las puertas para debutar como profesional y comenzar el ascenso que hoy lo tiene entre los futbolistas más destacados de Europa.

Pese a la fama alcanzada, Michael Olise continúa siendo una persona muy discreta. Concede pocas entrevistas, evita exponer su vida privada y rara vez publica contenido personal en redes sociales, una actitud poco habitual entre las grandes estrellas del fútbol actual.

¿Quién es la mujer que suele acompañar a Michael Olise?

En varias apariciones públicas y celebraciones deportivas, los aficionados han notado la presencia constante de una mujer junto a Michael Olise. Esto ha dado pie a especulaciones en redes sociales, donde muchos han asumido, erróneamente, que se trata de su pareja sentimental.

En realidad, la mujer es Rebecca James, fundadora y directora de Limitless Sports Consultancy, una firma especializada en comunicación, relaciones públicas y gestión de imagen para deportistas de alto nivel. James forma parte del equipo profesional que acompaña la carrera del futbolista francés y suele estar presente en eventos, compromisos con la prensa y celebraciones relacionadas con su actividad deportiva.

La frecuente presencia de Rebecca James junto a Michael Olise en distintos eventos ha alimentado rumores sobre un posible vínculo sentimental. Sin embargo, distintos reportes han aclarado que la relación entre ambos es estrictamente profesional y que ella se desempeña como su representante. De hecho, el delantero del Bayern Múnich nunca ha confirmado públicamente una pareja ni ha hecho comentarios sobre su vida amorosa, manteniendo esa faceta completamente alejada de los reflectores, en línea con el perfil reservado que ha cultivado desde el inicio de su carrera.