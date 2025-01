Miembro de Andy y Lucas luce irreconocible tras fallida cirugía estética

Andy y Lucas es el nombre de una agrupación española compuesta por Andrés Morales y Lucas González, dos cantantes que se dieron a conocer en América Latina gracias a su canción Tanto la quería, lanzada en el 2003.

Tras 22 años de trayectoria, el dúo musical decidió ponerle punto final a su historia con una última gira titulada Nuestros últimos acordes. Sin embargo, esta despedida se vio empañada por la fuerte polémica que generó la transformación física de uno de sus integrantes.

¿Qué le pasó a Lucas González, de Andy y Lucas?

Desde hace un par de semanas, Lucas González sorprendió a su comunidad de seguidores con un cambio extremo en la nariz. Y aunque por días negó que fuera resultado de algún procedimiento estético, así lo admitió en una reciente publicación de redes sociales.

“Si me mantuve con no decir nada o sin desmentir la noticia fue por mi derecho a la libertad, de hacer lo que me plazca con mi cuerpo o en mi día a día, sin hacer daño a nadie. Al final la presión mediática me pudo e intenté explicarlo como me salió del alma”, expresó el artista.

Esta es la transformación de Lucas González que ha dado tanto de qué hablar. Fotografía por: Instagram @andyylucasoficial

Sobre la transformación en su rostro, el integrante de Andy y Lucas admitió que resultó siendo fallida por su culpa, pues no siguió las indicaciones necesarias para un óptimo proceso de recuperación.

“En la vida hemos nacido para hacer las cosas que nos venga en gana. Me hice una cosa estética en la nariz (...) Me quitaba las gasas, no me puse las cremas... No hice caso a los médicos”, agregó en charla con El Hormiguero, programa de televisión española en el que pidió perdón, entre lágrimas, por haber mentido al respecto.

Lucas González respondió a las críticas por su cirugía estética

El cantante de Andy y Lucas también se refirió a la ola de burlas y comentarios que recibió por los resultados de su rinoplastia. Fue entonces cuando aprovechó para tocar el tema de la salud mental.

“Ojo con todos estos temas de poner en el punto de la diana a una persona durante largas semanas. Si a mí, con 42 años, me ha afectado tanto esto, no quiero imaginar una criatura en un colegio con poca edad. Por eso después pasan las cosas que pasan: suicidios, depresiones y otros problemas de salud mental. No digo que yo esté pasando por nada de las tres cosas mencionadas antes, pero otra persona menos fuerte mentalmente sí podría. Ojo con el daño irreparable que podemos causar”, concluyó Lucas González.