Miguel Bosé: edad, biografía, pareja y más del cantante que llegó a Colombia

Miguel Bosé llegó a Colombia para ofrecer dos conciertos que han generado una gran expectativa entre sus fans. El famoso intérprete de clásicos como Amante bandido, Morena mía y Si tú no vuelves se presentará el 11 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá y el 14 de marzo en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín, como parte de su gira “Importante Tour 2026”. El cantante, quien es considerado uno de los artistas más influyentes en la música en español, ha estado en el escenario por más de cinco décadas, creando un repertorio que ha resonado a través de generaciones. Su regreso a Colombia con esta gira refuerza el lazo especial que tiene con el público latinoamericano, que ha estado a su lado desde los años 80.

¿Cuántos años tiene Miguel Bosé?

Su nombre completo es Luis Miguel González Bosé, nació el 3 de abril de 1956 en la Ciudad de Panamá, pero se crio en Madrid, España. Actualmente tiene 69 años. Es hijo del famoso torero español Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé. Su infancia se desarrolló entre España e Italia, lo que le brindó la oportunidad de crecer en un entorno multicultural. Durante su juventud, se dedicó a estudiar arte dramático, danza y música, además de recibir formación en colegios de varios países europeos.

La carrera musical de Bosé despegó a finales de los años 70, y a lo largo de las décadas siguientes, se consolidó como una figura fundamental del pop latino. Además de su pasión por la música, Bosé ha incursionado en el cine y la televisión, y ha sido aclamado por su activismo social y su compromiso con diversas causas humanitarias.

Miguel Bosé durante su presentación en el Festival Cordillera 2025. Fotografía por: José Vargas

¿Quién es la pareja de Miguel Bosé?

En su vida personal, el cantante tuvo una relación de más de veinte años con el escultor valencianoMiguel Bosé: edad, biografía, pareja y más del cantante que llegó a Colombia, con quien formó una familia al tener cuatro hijos a través de gestación subrogada. Sin embargo, su relación llegó a su fin en 2018, lo que dio lugar a un muy publicitado proceso judicial sobre la filiación de los niños. Desde entonces, Bosé ha optado por llevar su vida amorosa con más discreción, centrándose principalmente en su familia y en su regreso a los escenarios.

En los últimos años, el artista ha tenido que lidiar con algunos problemas de salud que afectaron su voz, lo que lo mantuvo alejado de los escenarios por un tiempo. “El problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años...”, contó el artista. Sin embargo, tras recuperarse, decidió volver a la música y ha estado realizando nuevas giras internacionales. Actualmente, vive en México con parte de su familia y sigue muy activo en el mundo de la música.