Milan y Sasha, hijos de Shakira, lanzaron su primera canción juntos: “Muy feliz”

Mientras se prepara para dar inicio a la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira compartió un importante anuncio sobre Milan y Sasha, sus hijos con Gerard Piqué.

Resulta que los pequeños, quienes ya habían dado muestras de su gusto por la música, trabajaron juntos en una primera canción que ya vio la luz.

Así suena la primera canción de Milan y Sasha, hijos de Shakira

En la tarde del 25 de enero, la cantante colombiana compartió una historia de Instagram en la que hizo el inesperado anuncio. En la publicación se mostró muy orgullosa con que sus hijos hayan seguido sus pasos en la música.

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha”, escribió Shakira como descripción al posteo.

El proyecto musical se titula All for you y es el primer álbum de una agrupación llamada Leat it Beat, en la que colaboran un grupo de jóvenes, entre ellos los hijos de la colombiana.

“En ‘The One’, Sasha canta y Milan toca la batería; mientras que en ‘It’s all for you', Milan canta junto a otros jóvenes talentos”, explicó Shakira sobre la participación de sus hijos en este trabajo discográfico que, además, está compuesto por otras diez canciones.

All for you, la primera colaboración musical de Milan y Sasha Piqué, está disponible a través de las principales plataformas de música en streaming.

El detalle que llamó la atención en el proyecto musical de los hijos de Shakira

Sumado a la emoción que despertó la noticia entre los fanáticos de la estrella latina, hubo algunos curiosos que no pasaron por alto un pequeño detalle en el anuncio.

Se trata del look de Milan, el hijo mayor de Shakira y Piqué, quien luce unas trenzas al estilo Lewis Hamilton, corredor de autos que ha sido vinculado sentimentalmente con la colombiana.

Esta fue la historia de Instagram que Shakira compartió para promocionar el primer proyecto musical de sus hijos. Fotografía por: Captura de pantalla

“Esa foto de Milan y Sasha es como ver a Piqué y a Lewis Hamilton juntos”, “a veces yo quiero dejar de malpensar las cosas, pero es que a veces no ayudan” y “pensé que había sido el único en pensar que se parecía a Hamilton”, fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete de 47 años.