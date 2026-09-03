Milena López se refirió a la maternidad y reveló cómo vive la posibilidad de no tener hijos

Milena López terminó su paso en MasterChef Celebrity. La presentadora fue eliminada el pasado lunes 31 de agosto. Su participación en el reality marcó su regreso a la televisión, un reencuentro con ese público que ha seguido su carrera durante más de 20 años. “Fue un regreso poco usual. Yo hubiera pensado que iba a regresar a la televisión presentando un programa de variedades, un noticiero, pero cuando llega esta propuesta y es sobre un formato tan bonito como MasterChef, siento que valía la pena intentarlo. La respuesta de la gente ha sido muy positiva. Si uno de los propósitos míos era reencontrarme otra vez con ese público tradicional de la televisión, pues el objetivo está completamente cumplido y la respuesta ha sido maravillosa, han sido supercariñosos, supercomprensivos y, sobre todo, muy confiados en lo que yo iba a hacer en la cocina. Tenían muchas sus esperanzas puestas y eso lo agradezco enormemente”, dijo en entrevista con Vea de El Espectador.

¿Milena López volverá a la televisión?

Después de su paso por el reality culinario, López no cierra la puerta a seguir en el mundo de la televisión y está a la espera de que surjan nuevas oportunidades laborales. “Sabemos que la televisión ha cambiado mucho, que el espectro para uno como presentador es más pequeñito. No hay muchos proyectos ni mucho donde uno pueda desarrollarse como presentador o como periodista”, dijo.

Enseguida, agregó: “Los medios han cambiado muchísimo, las redes sociales han cambiado muchísimo, las plataformas han hecho que todo se transforme, pero sigo muy firme con mis redes sociales, haciendo muchas cosas también con mi emprendimiento, con mi hotel en Barichara y estoy en radio en las mañanas, ahí me pueden ver incluso por streaming, estoy en un programa que se llama Inexpertas, de Caracol Radio, que es todos los días de 6 a 10 de la mañana. Ahí me he sentido muy bien. Siento que es un espacio en el que puedo ser yo, en el que mi opinión tiene mucha validez, tiene mucho peso y valoro muchísimo eso en un medio que está tan limitado, tan bloqueado, en un país donde no se puede hablar mucho porque te expones un montón, le doy mucho valor a poder tener este espacio todos los días”.

El regreso de la presentadora a la televisión la llevó a pensar en cómo ha evolucionado a lo largo de su carrera. “Como presentadora siento que he crecido muchísimo y que la Milena López que llegó al canal RCN cuando tenía 27 años es absolutamente diferente a la Milena que está hablando hoy aquí. No podría estar dando esta entrevista como la estoy dando en ese momento de mi vida con tanta fluidez como con tanta tranquilidad. Entonces valoro mucho el proceso. El proceso es superimportante y todos tenemos que vivirlo”.

“Ya no está en planes”: Milena López sobre la maternidad

Además de hablar sobre sus proyectos profesionales, Milena compartió un aspecto más personal de su vida: “La maternidad realmente ya no está en planes. Ya tengo 44 años, entonces no creo que esa sea ya una prioridad para nosotros”, dijo.

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Sin embargo, no plantea la decisión de no ser mamá como una determinación contundente, sino más bien como una realidad que aún no ha llegado y que ella enfrenta con calma. “Hoy en día estoy viendo embarazos hasta los 48, 47 años, pues si llegase Dios a enviarnos un hijo así de la nada, pues bienvenido será, claro que sí, pero por ahora no. Tenemos una familia muy feliz, muy completa con nuestro perro, hacemos un gran equipo mi esposo y yo, y la idea es poder seguir adelante. Y si los hijos vienen, con todo el cariño los recibimos, pero no es algo que nos frustre muchísimo ni que nos preocupe por el hecho de que no hayan llegado”.