Mireddys elogió a Daddy Yankee, su ex y es viral: “es una bendición, un caballero”

Cuando Mireddys González le pidió el divorcio a Ramón Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee, luego de 29 años de matrimonio, la pareja anticipó que todo el trámite sería un asunto privado, sin embargo, pasaron solo unos cuantos días para que ese propósito cambiara y se convirtiera en el escándalo de entretenimiento del momento en Puerto Rico.

La noticia que rápidamente se propagó y ocupó los titulares en todo el continente, fue la acusación que el reguetonero puertorriqueño de 47 años hizo a su aún esposa Mireddys y a su hermana Ayeicha de querer retirar sin su autorización 80 millones de dólares de la cuenta de El Cartel Records y otros 20 millones de Los Cangris, dos de las empresas del artista.

Los cibernautas se han inclinado a favor de Daddy Yankee en su mayoría

Luego de un pleito, en el que llegaron a un acuerdo que solo les permitiría sacar sumas superiores a cien mil dólares, previa autorización de los dos, y en el que Daddy recuperó el control de sus empresas, los cibernautas han tomado posición sobre lo acontecido y una buena cantidad ha visto mal la actuación de Mireddys, entre otros aspectos, porque Daddy Yankee se ha mostrado más tolerante frente a la situación, incluso pidió respeto para su futura exesposa.

Los ciudadanos digitales también criticaron el mensaje que Mireddys publicó después del acuerdo, en sus redes, donde menciona la situación, al tiempo que se muestra optimista y se aferra a su fe. “Que estoy pasando en este momento, es solo una prueba más para demostrarme que tus tiempos son mejores y que necesito acercarme más a tu presencia para hacerme más fuerte. Porque tú mi PAPITO DIOS tienes la última palabra no mis circunstancias. No pierdo la FE y continúo adelante porque tu PAPITO DIOS estás conmigo”, escribió Mireddys.

Algunos de los comentarios a esa publicación fueron: “A Papito Dios no le gustó la trasferencia que querías hacer”; “Mami fueron 100 millones de Dólares a papá Dios no le gustan esas transferencias”; “Hablando de Dios y peleando por dinero” y “Debiste salir por la puerta grande. No había necesidad de hacer lo que hiciste. Injustificado”.

Así hablaba Mireddys, ex de Daddy Yankee, al cantante de ‘La gasolina’

Ahora ha salido a la luz un video donde Mireddy habla del padre de sus hijos con elogios. El material data de unos dos años atrás, cuando ella parecía no encontrarle defectos al hombre al que le pidió el divorcio.

“Yo digo que yo soy bendecida porque dentro del ambiente en que estamos, tener un esposo como lo es Raymon es una bendición porque pudiese estar cambiando de mujeres según le plazca, pudiese haberme dado muchos dolores de cabeza, a lo mejor no hubiéramos cumplido ni cinco años”, dice la aún esposa del cantante.

“Es amoroso, todo él es su familia full, él es pro-familia porque eso e s importante, de nada vale que la mujer quiera”, dice Mireddys quien continúa en sus elogios.

“Entiendo que soy una mujer bendecida porque tener un esposo dentro del género en el que está es demasiado, porque tú tienes contacto con mujeres todo el tiempo; mujeres que están buscando tener la oportunidad de estar con él como hombre...yo llegué a cumplir 27 años (de casada) ahora, para mí es una bendición tener un excelente esposo, un excelente padre, un excelente ser humano”.

Luego, la madre de los hijos de Daddy Yankee reitera que él es una bendición. “Y es una bendición cuando tú tienes un esposo que es un caballero en todo el sentido de la palabra”

Los comentarios tampoco se han hecho esperar. “¿Por qué lo dejaste??; “Entonces ¿qué pasó?”; “A mí ese hombre Daddy Yankee me parece una persona tan seria un hombre respetuoso un verdadero hijo de Dios”, se lee en la publicación que ha dado a conocer este video.

Otros aspecto que llama la atención de los cibernautas es que en ningún momento, ella menciona que lo ama.