Modelo Ingrid Karina tomó radical decisión para su rehabilitación

El caso de Ingrid Karina Sánchez, una mujer que aseguró haber sido modelo de Stock Models, conmocionó al mundo del entretenimiento, luego de haber sido encontrada deambulando por las calles en Medellín.

Andrea Moreno, la influencer que la rescató, la llevó a un centro de rehabilitación, de manera involuntaria. Allí permaneció durante varias semanas y, de un momento a otro, desapareció de la fundación. Su hijo se mostró en redes sociales asegurando que ella no se fugó, sino que dejó una carta explicando por qué se fue.

Hace unos días apareció en un video contando que, supuestamente, fue golpeada y secuestrada por un influenciador, aunque él desmintió su versión. Incluso, acusó a Juan Antonio, hijo de la modelo, de hacer “show”.

Ingrid Karina Sánchez. Fotografía por: Cortesía Día a Día Caracol Televisión

¿Qué pasó con Ingrid Karina?

Actualmente, Ingrid Karina avanza en su proceso de recuperación. Después de dejar el centro de rehabilitación en Medellín, la exmodelo ha compartido un video con sus seguidores, donde muestra su nuevo look y habla sobre sus planes futuros.

“Apóyenme por aquí. Estaré mostrándoles todo paso a paso y nada, un besito para todos. Esperando cupo en clínica psiquiátrica para empezar a sanar. Hace mucho no comía en una mesa, perdón por la falta de modales”, dijo.

Ingrid Karina se fue de Medellín

A través de su cuenta de TikTok, la modelo ha interactuado con sus seguidores. Uno de ellos le escribió: “ella está en el bronx de Medellín, yo fui a mercar anoche y allá estaba”.

Al leer ese comentario, Ingrid Karina decidió responder y aclarar que se fue la Ciudad de la Eterna Primavera. “Hoy es primero de enero del 2025. Como ven, no estoy en el Bronx, no estoy ni siquiera en Medellín, estoy tratando acá de pasar mis días. Esta cuenta la manejo yo, cualquier cosita me van contando, les mando un beso”.

Algunos internautas le han dejado múltiples mensajes: “adelante Ingrid Karina un día a la vez”, “la veo cansada, aburrida, ojalá alcance el éxito, se lo merece, no somos perfectos”, “Dios te ayudará a salir adelante y sin tener que consumir nada de esos venenos que mata a las personas”, “espero que en este 2025 termines siendo otra y brilles”, “ánimo mujer, adelante de la manito de Dios todo es posible mucha fuerza de voluntad”, “espero que logres estar sana al lado de tus hijos”, “sigue dando lo mejor de ti para lograr salir adelante, que Dios te de toda la firmeza y la fortaleza”.