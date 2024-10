Mónica Rodríguez recordó episodios de violencia que sufrió por parte de su expareja

Mónica Rodríguez, a quien se le recuerda por su trabajo en espacios como Noticias Uno, Mujeres al límite y Día a Día, sorprendió al hablar por primera vez sobre el padre de Santiago y Daniel, sus hijos.

En una charla con Adriana Bustos y el podcast Entre valientes, de la emisora Tropicana, la presentadora y periodista reveló la razón por la que, hace más de 20 años, concluyó la relación con su pareja de entonces.

“Sufrí de violencia intrafamiliar”: Mónica Rodríguez

De acuerdo con lo expuesto por la comunicadora de 50 años, se convirtió en madre por primera vez hace 28 años y, a pesar de que su pareja del momento le propuso conformar una familia, “le tocó sola”.

“Yo pensé que él se iba a ir, como hacen muchos. Lo más chistoso es que me dijo que viviéramos juntos y yo dije: ‘Bueno, vamos a darle un hogar a este bebé que viene en camino’, aunque nunca pensé en casarme. Sin embargo, en mi casa me dijeron: ‘No nos gustó ese muchacho’, ¡y como los papás son brujos! Ellos tiene por ahí un sexto y hasta séptimo sentido”, expresó.

“Yo viví con él durante 4 años que, realmente, fueron un infierno (...) De este señor yo sufrí violencia intrafamiliar, entonces las circunstancias eran complicadas y económicamente muy malas. Era todo: la violencia y la carencia económica”, agregó Mónica Rodríguez.

La antioqueña aprovechó la ocasión y compartió una reflexión sobre la lucha que deben librar las mujeres cuando el padre de sus hijos decide abandonar el hogar:

“Creo que es la situación de la mayoría de mujeres en este país, tristemente. Es que uno no entiende cómo un hombre se puede desentender de unos hijos. Yo digo: ‘Listo, en el momento no tiene plata’ o algo así; pero moralmente esa ausencia a los niños les causa mucho daño. Por eso a nosotras nos toca cumplir el rol de papá y mamá, así a la gente no le guste que uno diga eso. Nos toca proveer, educar y estar presentes económica y moralmente. Además de eso nos toca cumplir otro montón de roles”.

Mónica Rodríguez concluyó su charla con Adriana Bustos al advertir que, a pesar del miedo que la mantuvo por años junto al hombre que la maltrataba física y emocionalmente, un día se agotó y le pidió al padre de sus hijos que abandonara la casa donde vivían juntos.

“Tocó llamar a la Policía y todo para sacarlo de allá (...) La casa era de mi papá”, concluyó la presentadora.