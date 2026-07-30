Mucho antes de ‘Yo me llamo’: la desconocida historia de Melina Ramírez con la música

La música hace parte de la cotidianidad de Melina Ramírez desde mucho antes de convertirse en una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. Aunque hoy acompaña cada noche a los participantes de ‘Yo me llamo’, su cercanía con las canciones no nació gracias al exitoso concurso de Caracol Televisión, sino en el hogar donde creció, rodeada de distintos géneros y artistas que marcaron su infancia.

En conversación exclusiva con Vea, de El Espectador, la presentadora habló de esa faceta poco conocida de su vida y recordó cómo su familia convirtió la música en un elemento infaltable de las reuniones, una tradición que mantiene vigente y que, según cuenta, también comparte con su esposo y su hijo Salvador.

Melina Ramírez y una tradición familia que se mantiene vigente

La caleña asegura que el gusto por la música fue una herencia familiar. Desde pequeña estuvo expuesta a sonidos muy diversos, una experiencia que terminó ampliando sus preferencias y despertando una curiosidad que conserva hasta hoy.

“Soy súper melómana. Desde pequeña mis padres me criaron escuchando música de cuerdas, música colombiana, pero también música de los sesenta: Leonardo Favio, Palito Ortega, Camilo Sesto... Crecí escuchándolos. Y, por supuesto, los géneros muchísimo más actuales también hacen parte de mi día a día. Me fascinan el jazz, el blues y la música country”, cuenta.

Fotografía por: Gustavo Torrijos

Aunque nunca pensó en dedicarse profesionalmente al canto, Melina Ramírez reconoce que siempre ha buscado formas de acercarse a ese universo. Incluso decidió aprender a tocar un instrumento para disfrutar la música desde otro lugar y compartir ese gusto con quienes la rodean.

“En algún momento me dio por aprender ukelele. No es que sea una experta, pero me encanta. Además, mi esposo (Juan Manuel Mendoza) no solo es actor, sino que también es cantante. Así que la música siempre está presente en nuestra casa. Es una forma muy bonita de compartir tiempo juntos”, agrega.

Para la presentadora de Caracol Televisión, esa conexión va más allá de una afición personal. Habla de una costumbre familiar que ha pasado de generación en generación y que todavía reúne a todos alrededor de las canciones cuando tienen oportunidad de encontrarse.

“Mi familia gira en torno a la música, no desde un punto de vista profesional, sino desde la afición. Mi papá canta, mi abuela cantaba y mi esposo también. Entonces no hay fiesta que no esté acompañada de una guitarreada. Es algo que siempre ha estado presente en mi vida y que espero que también haga parte de los recuerdos de mi hijo”, concluye.

Más allá de los reflectores y de su papel en ‘Yo me llamo’, Melina Ramírez revela así una historia personal en la que la música no representa únicamente entretenimiento, sino un vínculo permanente con su familia y una tradición que continúa escribiéndose en cada reunión.

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