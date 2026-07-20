Muerte del hijo de Aylín Mujica: actriz habría visto sus últimos minutos desde Colombia

La noticia que enlutó a la familia de la actriz cubana, radicada en Miami, Aylín Mujica la recibió en Colombia, mientras grababa el reality culinario de Telemundo ‘Top Chef’.

Según la información que ha trascendido, inicialmente divulgada por la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica presenció los últimos momentos de su hijo mayor cuando fue contactada por personal médico que atendía al joven mientras ella grababa el formato de cocina, que conduce Carmen Villalobos.

“Aylín habría recibido una videollamada de su hijo camino al hospital. Mujica estaba grabando, y algunos de sus compañeros habrían sido testigos del momento en donde la querida actriz habría presenciado cuando los doctores tuvieron que atenderlo de emergencia en su primer infarto”, mencionó la periodista en Las Top News.

Según lo que se ha establecido Mauro, músico y dj de 32 años, habría presentado una neumonía de la que se recuperaba por lo cual su madre le habría insistido en no viajar al torneo deportivo de Miami a Barbados.

Durante uno de los entrenamientos, Mauro se sintió mal y fue trasladado al hospital. En este recorrido, su madre lo habría visto mediante videollamada. La comunicación habría sido cortada por los médicos que atendían la emergencia ante los gritos de la actriz, al otro lado de la línea.

Se menciona que fueron momentos devastadores los que vivió no solo Aylin sino sus compañeros del reality, que quedaron impactados con la noticia.

El joven sobrevivió a ese primer episodio pero un segundo infarto cobraría su vida.

La actriz, que ha usado las redes sociales para externar su dolor ha recibido mensajes de solidaridad de muchos de sus colegas.

Mujica compartió imágenes del joven que serían algunos de los últimos momentos con vida de Mauro, donde se le ve jugando fútbol en la playa junto a otros tres amigos: “Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Vuela alto, mi amor”, puntualizó la actriz.

Aylin Mujica revela qué la consuela en medio del dolor de perder a su hijo

En otro post escribió: “Te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso. Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos los amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida, mi Mau querido”.

“Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad. Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante. Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele. Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera. Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro.

De otro lado, Osamu Menéndez, al padre del dj se pronunció a pocas horas de conocerse la triste noticia. “Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo”.

Aylin además de Mauro tuvo dos hijos más: Alejandro, fruto de su matrimonio con el empresario mexicano Alejandro Gaviria y Violeta, producto de su relación con el actor colombiano Elmer Valenzuela, quien posteriormente se cambió el nombre a Gabriel Valenzuela.

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