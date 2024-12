Mujer besó a Romeo Santos en pleno concierto y su esposo le pidió el divorcio

Un concierto de Romeo Santos se convirtió en el marco del inesperado desenlace de una historia de amor. Una fanática, llevada por la euforia del momento y la cercanía con su ídolo, besó al ‘Rey de la Bachata’ en pleno show y desató una reacción en cadena que culminó con la separación de su esposo.

“No sé por dónde empezar…”, escribió la mujer, llamada Daysha, en una publicación que compartió a través de redes sociales y que permitió al público conocer todos los detalles de esta inesperada historia.

Así fue el beso entre Romeo Santos y Daysha

Todo ocurrió el pasado 28 de noviembre, luego del concierto que Aventura brindó en República Dominicana, donde Daysha sorprendió al subirse al escenario y besar al vocalista de la agrupación.

Sin embargo, lo que fue un sueño cumplido para esta seguidora resultó convertido en toda una pesadilla, pues el video de su acción de volvió viral en redes sociales y llegó a manos de su esposo, quien terminó su matrimonio de una década al sentirse engañado.

“No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado, uno que durante años imaginé tanto despierta como dormida. Para mí, no se trata solo de admirar al artista, sino también de valorar al gran ser humano que es. Lo he seguido y admirado por mucho tiempo”, expresó inicialmente.

“Este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción”, agregó Daysha en una clara muestra de arrepentimiento por lo sucedido, aunque a los pocos minutos eliminó su publicación. No obstante, agregó otro par de historias en las que le pidió perdón a su esposo y aseguró que lo amará por siempre.

Estas fueron las publicaciones en las que la fanática de Romeo Santos se mostró arrepentida por lo ocurrido con su matrimonio. Fotografía por: Captura de pantalla

Las reacciones a esta historia no se hicieron esperar en redes sociales, tanto así que se convirtió en uno de los temas más comentados del día en redes sociales como X y TikTok.

“No puedes acabar con tu familia porque tu esposa besó a un cantante que, en media hora, ya ni se acordará de ella”, “me parece muy bien que este hombre haya hecho respetar su dignidad” y “la verdad no sabría cómo actuar en ese momento, pero entiendo al esposo de la chica”, fueron algunos de los comentarios que desató el desenlace de lo ocurrido con Daysha y Romeo Santos.