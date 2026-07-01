Mundial 2026: Él es el presentador agredido en la transmisión del partido México y Ecuador

La victoria de México sobre Ecuador, conseguida el 30 de junio en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, quedó parcialmente opacada por varios incidentes ocurridos al finalizar el compromiso en el Estadio Azteca.

Mientras miles de aficionados celebraban el triunfo del equipo anfitrión, algunos protagonizaron comportamientos que fueron ampliamente cuestionados, entre ellos agresiones contra seguidores ecuatorianos y miembros de la prensa que realizaban su cobertura desde las tribunas.

Uno de esos episodios involucró a un reconocido equipo periodístico de Ecuador que se encontraba realizando la cobertura del encuentro desde el mismo escenario deportivo. Lo que comenzó como un análisis habitual tras el pitazo final terminó convirtiéndose en un momento inesperado que quedó registrado por las cámaras y empezó a circular ampliamente en redes sociales.

¿Quién fue el presentador agredido por hinchas mexicanos en el Estadio Azteca?

El comunicador afectado fue José Carlos Crespo, presentador y periodista deportivo ecuatoriano de Teleamazonas, quien se encontraba realizando el análisis posterior al encuentro junto a sus compañeros desde el mismo escenario deportivo.

Antes de la agresión, la periodista Gisella Buendía advirtió durante la emisión que varios aficionados estaban arrojando objetos hacia la zona donde trabajaban los medios de comunicación. Incluso señaló que ya habían solicitado la presencia de la policía para reforzar la seguridad, pues la situación comenzaba a salirse de control.

Instantes después, cuando Buendía intentaba retomar el análisis del partido con la frase “bueno, ya volviendo a lo futbolístico...”, un vaso con cerveza impactó directamente en el rostro de José Carlos Crespo. El golpe sorprendió al equipo de Teleamazonas, mientras las cámaras continuaban registrando la escena en vivo y sus compañeros reaccionaban a lo sucedido.

De acuerdo con el relato del equipo de Teleamazonas, el lanzamiento que alcanzó a su presentador no fue un hecho aislado. Los comunicadores aseguraron que durante varios minutos recibieron insultos y otros objetos desde las graderías, pese a que ya habían alertado sobre la situación y solicitado apoyo de las autoridades presentes en el estadio.

El video del momento comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales y generó numerosas reacciones de rechazo por parte de usuarios, periodistas y aficionados, quienes cuestionaron que un equipo de prensa fuera agredido mientras ejercía su labor informativa durante un evento deportivo de alcance mundial.

El incidente también se produjo en una jornada en la que circularon otros registros de comportamientos antideportivos protagonizados por algunos asistentes al partido, incluidos videos en los que se observa el lanzamiento de cerveza contra aficionados ecuatorianos.

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