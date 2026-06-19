Murió actor de ‘Superman’. Quedó atrapado en medio de incendio junto a su esposa

Poco después de la medianoche del pasado miércoles 17 de junio la policía estatal de Nueva Jersey y los bomberos Blairstown acudieron a un llamado de emergencia en el área de Mohican Road.

Al llegar al sitio, se encontraron con la vivienda del actor Paul Avery envuelta en llamas. El intérprete de 81 años y su esposa Sheila Avery habían quedado atrapados en el fuego, por lo que los rescatistas hicieron lo posible por sacarlos del lugar.

Una vez fuera de la casa incendiada, le practicaron reanimación cardiopulmonar y fue trasladado a una central de urgencias, sin embargo, el actor murió a causa de las heridas sufridas en la conflagración. Su esposa también falleció por las mismas complicaciones.

El actor, conocido por su participación en la novela estadounidense ‘Todos mis hijos’, donde personificó al camarero del pub Foxy´s, y por su rol en la película ‘Superman’, que en 1978 protagonizó Christopher Reeves, murió según publicó el diario ‘Leigh Valley Live’,

Hija del actor Paul Avery confirma su fallecimiento

Kyle Avery, hija del matrimonio, confirmó en un post en Facebook la triste noticia recordando a sus padres.

“Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, han fallecido esta madrugada. Los queríamos muchísimo, y ellos nos querían muchísimo a nosotros, y nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al cuerpo de bomberos de Blairstown su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral”, indicó.

El actor fallecido también hizo parte de los elencos de series como ‘Apartamento para tres’, ‘Enredo’ y ‘Historias del más allá’.

Paul fue veterano de la Guerra de Vietnam, piloto, paracaidista y periodista. Después de alejarse de la actuación, trabajó en medios de comunicación. Fue fundador y editor del periódico Ridge View Echo.

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