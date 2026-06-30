Murió Bertha Rosario Mejía, madre de la primera hija de Diomedes Díaz y su primer amor

Cuando Diomedes Díaz apenas comenzaba en la industria musical y tenía 17 años tuvo su primer gran amor. Se trató de Bertha Rosario Mejía una joven de la Junta a la que comenzó a conquistar, según la historia que la misma Bertha contó, en un carnaval del pueblo. La relación no tuvo el visto bueno de la familia de la joven, por lo cual la pareja se frecuentaba a escondidas.

De ese noviazgo, que duró cerca de cinco años en total, nació una bebé. La primera hija que El cacique de La Junta tuvo y a quien llamaron Rosa Elvira Díaz. Bertha también contó en una entrevista que para que Diomedes conociera a su hija la tuvo que sacara de su casa a escondidas y él el obsequió sus primeros aretes de oro.

La historia del romance fue plasmada en la bioserie ‘Diomedes: El cacique de la Junta’, que realizó con la venía del artista el canal RCN. El personaje de Bertha estuvo en manos de la actriz Carolina Duarte.

Hay que mencionar que Bertha y Patricia Acosta, otro de los amores de Diomedes, eran primas.

¿De qué murió el primer amor de Diomedes Díaz?

Este martes 30 de junio se confirmó que ese primer amor del artista murió en la madrugada tras varios días de presentar problemas de salud, principalmente una neumonía. El deceso de Bertha ocurrió a las 3 de la madrugada en una clínica del Cesar, ubicada en Valledupar, según publicó El Pilón.

Bertha, quien nació en La Junta igual que Diomedes fue la musa de inspiración de composiciones como ‘Cariñito de mi vida’, que grabó Rafael Orozco con el Binomio de Oro y ‘El Aguinaldo’.

En La Junta permanece la casa donde vivió Bertha, de hecho Rosa Elvira la primogénita del artista ha usado las redes sociales para promocionar este lugar turísticamente hablando.

Sobre el sepelio de Bertha, según El Pilón estos serían en la Junta.

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