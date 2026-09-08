Murió ‘Chucho’ Gallegos, creador de TVyNovelas y figura clave del periodismo de espectáculos

Jesús ‘Chucho’ Gallegos Rosales, periodista mexicano y creador de la revista ‘TVyNovelas’, murió el 7 de septiembre a los 84 años. El comunicador fue una de las figuras más importantes del periodismo de entretenimiento en Latinoamérica y durante más de seis décadas estuvo vinculado a la cobertura de las principales celebridades de la televisión y la música.

TVyNovelas, fundada en México en 1979, llegó a distintos mercados de la región, entre ellos Colombia, donde circuló durante 29 años y se convirtió en una de las revistas de entretenimiento más reconocidas del país.

La muerte de ‘Chucho’ Gallegos fue confirmada por la revista a través de sus canales oficiales, luego de que durante la tarde del lunes se conociera que el periodista permanecía internado en terapia intensiva. El medio lamentó el fallecimiento de su fundador y lo recordó como un pionero del periodismo de espectáculos en México.

¿Quién fue Chucho Gallegos, creador de ‘TVyNovelas’?

Gallegos comenzó su carrera periodística en la década de 1960 y pasó por medios como ‘El Sol de México’, ‘Tele-Guía’ y ‘Hoy Domingo’, en los que coincidió con el reconocido periodista Jacobo Zabludovsky. Su experiencia en la cobertura de entretenimiento lo llevó a desarrollar una publicación especializada en las telenovelas, uno de los productos televisivos de mayor alcance en México durante aquella época.

Así nació ‘TVyNovelas’, revista que posteriormente amplió su presencia a Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Argentina, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia. En el país, la publicación tuvo su primera edición a finales de 1990 y llegó a ocupar el primer lugar entre las revistas de mayor lectura. Su circulación terminó en enero de 2019, cuando Editorial Televisa anunció su salida del mercado colombiano.

El nombre de’Chucho’ Gallegos también quedó ligado a los Premios TVyNovelas, creados para reconocer a los protagonistas de las producciones televisivas mexicanas. A lo largo de su trayectoria entrevistó a figuras como María Félix, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Luis Miguel, Julio Iglesias, Verónica Castro y Salma Hayek, entre otras. También estuvo detrás de exclusivas relacionadas con personajes como Lucía Méndez, Maribel Guardia, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

¿De qué murió ‘Chucho’ Gallegos?

En las semanas previas a su muerte, Gallegos enfrentó problemas de salud. En agosto se conoció que había sido hospitalizado y que presentaba hemorragias internas, situación por la que incluso se solicitaron donadores de sangre. Posteriormente, medios mexicanos informaron que los médicos habían detectado una infección bacteriana y que el periodista había sufrido una importante pérdida de sangre.

Sin embargo, no existe información médica pública que permita afirmar de manera oficial que esa infección bacteriana fue la causa de su muerte. Lo confirmado por ‘TVyNovelas’ es que ‘Chucho’ Gallegos falleció después de enfrentar complicaciones de salud que lo llevaron nuevamente a terapia intensiva en un hospital de Ciudad de México.

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