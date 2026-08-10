Murió conocido periodista y locutor. Sufrió un ataque al corazón en vivo

El periodista y conductor argentino Pablo Víctor Balario, de 49 años, murió después de sufrir un infarto mientras participaba en una transmisión en vivo. El hecho ocurrió el lunes 3 de agosto, durante el estreno de ‘Comadreja TV’, un nuevo proyecto de streaming que había preparado durante meses en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires.

La noticia generó conmoción entre colegas, seguidores y habitantes de la localidad, donde Balario era conocido por su trayectoria en medios y por su participación como conductor en diferentes actividades de la comunidad. El hecho ocurrió además durante la primera emisión del proyecto, que representaba para él el comienzo de una nueva etapa profesional.

Así fue el momento en que Pablo Víctor Balario sufrió un infarto en vivo

Balario se encontraba frente a las cámaras junto a dos invitados durante la transmisión inaugural de ‘Comadreja TV’. El programa había comenzado cerca de las 8:30 de la noche y avanzaba con normalidad cuando, aproximadamente una hora y media después, el periodista comenzó a sentirse mal.

El conductor sufrió una descompensación mientras estaba al aire, en una escena que quedó registrada por las cámaras del nuevo canal. Sus compañeros advirtieron la situación y la transmisión terminó convirtiéndose en el escenario de una emergencia médica.

Tras lo ocurrido, Pablo Víctor Balario fue trasladado al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, de Sierra de la Ventana, donde recibió atención médica. Sin embargo, los esfuerzos del personal de salud no lograron salvarlo y su fallecimiento fue confirmado posteriormente. Los reportes sobre el caso atribuyen su muerte a un infarto agudo de miocardio.

La muerte ocurrió justamente el día en que Balario concretaba uno de los proyectos profesionales en los que había trabajado durante meses. ‘Comadreja TV’ había sido concebido como un canal de streaming con contenidos de información y entretenimiento, y su estreno marcaba el inicio de esta nueva propuesta en Sierra de la Ventana.

“No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota”, se leyó en las redes sociales del canal tras el deceso de Pablo Víctor.

¿Quién era Pablo Víctor Balario?

El periodista argentino tenía una trayectoria vinculada a los medios de comunicación y era una figura reconocida en la comunidad argentina. De acuerdo con los reportes publicados después de su muerte, también había trabajado como locutor y conductor en eventos y celebraciones locales.

Su fallecimiento causó especial impacto entre quienes conocían su trabajo, tanto por su edad como por las circunstancias en las que ocurrió. Además, algunos medios argentinos señalaron que el periodista ya había sufrido un infarto años atrás, cuando todavía residía en Buenos Aires, antes de mudarse a la zona de Villa Ventana y posteriormente establecerse en Sierra de la Ventana.

La primera transmisión de ‘Comadreja TV’, que estaba llamada a ser el comienzo de una nueva etapa para el periodista, terminó siendo también su última aparición frente a las cámaras.

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