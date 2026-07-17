Murió el hijo mayor de la actriz Aylín Mujica. Tenía 30 años. ¿Qué le pasó?

El mundo del espectáculo está de luto. En las últimas horas se confirmó el deceso de Mauro Menéndez, el hijo mayor de Aylín Mujica, una reconocida actriz cubana, recordada por su participación en producciones como Sin senos no hay paraíso, Niños ricos, pobres padres, La bella y las bestias, entre otras.

¿De qué murió el hijo de Aylín Mujica?

Mandy Fridmann, presentadora de Las top news, fue la encargada de hacer pública la noticia. De acuerdo con sus declaraciones, el joven de 30 años venía presentando algunas complicaciones de salud que empeoraron con un viaje a Barbados a un juego de béisbol: “Según personas allegadas a Aylín, el joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual. En horas de la noche de ayer, Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto”.

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Al parecer, la actriz de Corazón valiente se encontraba en Colombia grabando TopChef VIP para Telemundo, Sin embargo, por ahora no ha brindado ninguna declaración para esclarecer lo ocurrido.

Durante la emisión En casa con Telemundo, los presentadores lamentaron la partida del joven de 30 años. “Telemundo extiende sus más sinceras condolencias a Aylin Mujica y a su familia en este doloroso y difícil momento tras el fallecimiento de su querido hijo. Aylin es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”.

Exesposo de Aylín Mujica se pronunció tras la muerte de su hijo

Osamu Menéndez, expareja de la actriz y padre de Mauro, dejó un mensaje en sus redes sociales confirmando la noticia. “Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”.

Aylin y el cantante cubano Osamu se casaron cuando tenían 18 años. “Fue amor a primera vista; al mes nos estábamos casando. Él me fue muy infiel”, recordó en una oportunidad. Sin embargo, según la actriz, fue “una relación tormentosísima, de muchos celos”.

Desde muy joven, Mujica tuvo el deseo de tener hijos. Este título de mamá lo adquirió con el nacimiento de Mauro. “Yo siempre quise ser mamá, quería tener 5 o 6 hijos. No he tenido mucha suerte en el amor ni con las parejas. Cada divorcio ha sido un fracaso; yo tengo un issue con los finales. No me gustan los finales”, contó hace un tiempo en el pódcast de Rodner Figueroa.

¿Quién era Mauro Menéndez, el hijo de Aylín Mujica?

El primogénito de la actriz se dedicó profesionalmente a la música electrónica como DJ y productor bajo el nombre artístico MAAHEZ. Se destacó por sus mezclas de house, tech house, latin house y moombahton, además de colaborar con artistas de renombre internacional.