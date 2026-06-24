Murió famosa influencer de 36 años por un cáncer de estómago: “Estamos devastados”

Las redes sociales están de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Carly Douglas, una influenciadora originaria de Carolina del Sur, quien hace tres meses había hecho público su diagnóstico de cáncer de estómago a través de sus redes sociales. “La actualización de vida que nunca pensé dar”, dijo en ese momento sobre la enfermedad que estaba en estadio 4, metastásico.

Así fue la lucha de Carly Douglas con el cáncer de estómago

En su perfil de Instagram, donde compartía contenido sobre su estilo de vida saludable, la influencer, relató cómo fueron sus días sobrellevando el diagnóstico: “Pensé que se trataba de una obstrucción estomacal. Mi estómago estaba muy inflamado y tenía mucho dolor”.

A medida que pasaban los días, los síntomas de Carly se volvieron más intensos y, después de someterse a una serie de exámenes médicos, recibió la noticia: cáncer de estómago metastásico, una enfermedad que ya había hecho metástasis en otras partes de su cuerpo. A pesar de la gravedad de su situación, Carly optó por mantener una actitud positiva y seguir compartiendo su historia con sus seguidores. En los últimos meses, documentó sus tratamientos, reflexionó sobre la importancia de apreciar cada instante y expresó su agradecimiento por el apoyo incondicional de familiares, amigos y fanáticos.

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Carly Douglas murió a los 36 años

Después de tres meses de lucha, finalmente la influenciadora falleció. Fueron sus familiares, quienes, a través de un emotivo comunicado, informaron a sus seguidores la lamentable noticia: “El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria completa, en su lugar de descanso final. Se encontró cara a cara con su Creador y Salvador, y sus brazos están llenos de sus dos bebés celestiales”, se lee.

De igual manera, resaltaron la fortaleza de la influencer para asumir con entereza ese difícil diagnóstico. “Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza y siempre guiando a quien quisiera escuchar de vuelta a Dios, aquel que la sostenía en la palma de su mano. Carly era la alegría personificada, un rayo de sol puro. Parecía que su sonrisa estaba permanentemente grabada en su rostro y su risa siempre estaba lista para brotar de ella. Ser conocido por Carly Faye era ser amado por Carly Faye”.

La influencer contó con el apoyo de su esposo, sus tres hijos, demás familiares y amigos, quienes la sostuvieron con amor durante este tiempo: “Atesoraba a sus hijos y saboreaba cada momento con ellos, absorbiendo hasta la última gota de risas y abrazos hasta el final. Ser la madre de River, Faye y Townes fue su mayor honor y alegría. Carly amaba a su esposo, David, con todo su ser. Su mejor amigo, su alma gemela, el hombre al que ansiaba ver entrar por la puerta cada noche. Su amor era profundo y amplio, y permeaba cada rincón de sus vidas y su hogar. Carly amaba profundamente a sus padres, y la familia siempre fue increíblemente importante para ella. Compartía un vínculo especialmente preciado con su madre, quien no solo era su madre, sino también su mejor amiga y su mayor consuelo en cada etapa de la vida”.

Después de que se conoció la noticia, cientos de usuarios llenaron las redes sociales con emotivos mensajes de despedida, resaltando la fortaleza, valentía y optimismo que Carly mostró hasta el último momento. “Estamos devastados por su ausencia. El vacío que Carly ha dejado en la vida de su familia y amigos jamás se llenará. Pero no perdemos la esperanza. Sabemos que está completa, plena y en su mejor versión, la más alegre y radiante. Más que nada, Carly querría que todos los que lean esto busquen a Dios y la paz eterna que ahora tiene. Carly Faye Douglas está en casa. Josué 1:9”.