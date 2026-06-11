Murió reconocida presentadora el día de su cumpleaños. Investigan clínica estética

Este miércoles 10 de junio TvAzteca Honduras y el programa ‘Venga la alegría’ confirmaron la muerte de la chef y conductora de televisión.

“Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía”, expresó la compañía de televisión que posteriormente recordó las características de la mujer que murió justo el día en que cumplió 46 años, quien era una celebridad en su país.

“Hoy recordamos con cariño su calidez humana, sus sonrisas y la dedicación con la que conquistó el corazón de compañeros y televidentes. Asimismo, pedimos respeto y solidaridad hacia sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, querida Chef Sandra”, culminó diciendo el mensaje de despedida.

Inicialmente los medios que registraron la noticia, mencionaron que se ignoraban las causas de su muerte, y se especuló con que habría sufrido un paro cardíaco. Sin embargo, Juan Fernando Lobo, su esposo y un reconocido periodista, dio a conocer algunos detalles del día que apuntarían a una muerte que pudo haber involucrado una posible mala praxis médica.

La extraña y repentina muerte de la chef Sandra Díaz del Valle

Medios hondureños como El Heraldo y La Voz de Honduras publicaron que el esposo relató que la profesional fue llevada a una clínica estética, donde al parecer ya era paciente, luego de indicar que se sentía mal.

Habría sido casi a las 2 de la tarde cuando un médico le aplicó una inyección en la nuca y fue cuando la la chef comentó que sintió una “electricidad” que recorría su cuerpo.

A partir de ese momento, la salud de Sandra se complicó y el personal médico le indicó a Lobo que ella estaba dormida por los medicamentos aplicados.

Según el esposo, lo sacaron de la habitación cuando le empezaron a practicar reanimación cardio pulmonar y por ello, fue posteriormente trasladada a otra clínica más especializada.

Allí le indicaron que su esposa llegó sin signos vitales, pues había muerto sobre las 4:30 p.m.

Este jueves 11 de junio se conoció que el cadáver de la chef no ha sido entregado a sus familiares y que aún se mantiene su fallecimiento por causa indeterminada. La Dirección Policial de Investigaciones se trasladó a las instalaciones de la clínica estética en Tegucigalpa, donde llegó primero Sandra, para realizar las primeras pesquisas, inspecciones oculares y el decomiso de documentación.

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