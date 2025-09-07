Murió la hija del músico cubano Elito Revé a los 38 años. Esto se sabe

El mundo de la música cubana se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Gretchen Revé, hija del director de orquesta Elito Revé, líder de Elito Revé y su Charangón. La artista falleció a los 38 años en Estados Unidos, donde residía desde 2019, a causa de complicaciones derivadas de la diabetes, según confirmaron medios oficiales cubanos y allegados a la familia.

La noticia generó gran consternación entre seguidores y músicos, quienes recordaron a Gretchen no solo como hija de una de las figuras más influyentes de la música popular bailable de la isla, sino también como una instrumentista talentosa que durante 14 años formó parte activa del Charangón, la emblemática agrupación fundada por su abuelo Elio Revé Matos y que luego pasó a ser dirigida por su padre.

“Nos duele decir adiós, pero encontramos consuelo en los maravillosos momentos que compartimos juntos. Siempre vivirás en el corazón de la Orquesta Revé y muy especialmente en el mío, haz dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Como padre que decir…aunque el tiempo que estuviste en esta tierra fue demasiado breve , fue suficiente para grabar tu amor y recuerdo en mi alma y mi corazón te llevo y llevaré por siempre en mi memoria. Tu familia y tu eterna Revé te despide con cariño, esperando el día en que nos reencontremos", escribió Elito en su cuenta de Instagram.

Gretchen se desempeñó como tecladista en la orquesta, rol en el que ganó el respeto de sus colegas y contribuyó al característico sonido que distingue al Charangón dentro del panorama salsero internacional. Su presencia en el escenario era discreta pero fundamental, aportando la base armónica y el acompañamiento rítmico en cada presentación.

En 2019 decidió mudarse a Estados Unidos, donde continuó vinculada al ámbito musical, aunque en un plano más reservado. Amigos cercanos han destacado en redes sociales que Gretchen era “una mujer alegre, disciplinada y siempre entregada a la música”.

El Instituto Cubano de la Música expresó sus condolencias a la familia a través de un comunicado en el que reconoció el aporte artístico de la joven y el legado que deja dentro de la tradición familiar. “Nos unimos al dolor de Elito Revé, sus familiares y la comunidad musical por la pérdida de Gretchen, quien durante más de una década contribuyó con su talento al desarrollo del Charangón”, señala la nota oficial.

Por su parte, músicos y seguidores de la orquesta han llenado las redes sociales de mensajes de solidaridad y recuerdos. Muchos la describen como “el alma tranquila del Charangón”, destacando su humildad y la cercanía que mantenía con los fanáticos de la agrupación.

La muerte de Gretchen Revé deja un vacío en la familia y en la música popular bailable cubana. Su historia está ligada a una de las orquestas más representativas del género, lo que convierte su partida en una pérdida doble: la de una hija y colega, pero también la de una artista que supo aportar su propio sello a una tradición musical de varias generaciones.