Nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García. La pareja compartió las primeras imágenes

A través de su cuenta de Instagram, La modelo venezolana publicó íntimas fotografías del nacimiento de su bebé durante un parto en agua. “Casi tiro la toalla”, dijo. la reconocida modelo que fue pareja de Beéle, anunció el nacimiento de su segundo hijo. En su perfil de Instagram, donde tiene 7,1 millones de seguidores, posteó una serie de imágenes con su bebé, junto a un conmovedor mensaje: “Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte”.

En las imágenes se observa dentro de una tina de agua, con su bebé en brazos, evidentemente conmovida y en compañía de su pareja Hugo García. La influenciadora ha recibido múltiples mensajes de felicitación a través de los comentarios que han dejado los internautas en la publicación que cuenta con más de un millón de likes.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, escribió: “Muchas bendiciones familia preciosa”. Por su parte, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos, agregó: “felicidades Isa, muy fuerte eres tú”. De igual manera, otros internautas escribieron: “Felicidades. Dios lo bendiga siempre”, “felicidades hermosa”, “bendiciones reina, lo más lindo que nos dio la vida”, “que Dios le acompañe, le proteja y le llene de amor en cada paso de su camino”.

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La modelo aseguró a través de sus historias, que fueron 26 horas de trabajo de parto. “Contracciones demasiado transformadoras, casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. 3 pujos después nació Koa. Gracias por el amor. Estoy muy agotada y sigo sintiendo leves contracciones (es normal) además que me agarraron puntos, pero feliz, estoy enamorada, es más de lo que soñé”.

¿Quién es Isabella Ladera y por qué es famosa?

Isabella Ladera es una influencer, modelo y creadora de contenido venezolana que ha ganado una gran cantidad de seguidores en Instagram y TikTok. Su éxito se debe a sus publicaciones sobre moda, belleza, estilo de vida y maternidad, que resuenan con muchas personas.

Su romance con el cantante colombiano Beéle, fue uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Desde el principio, su relación estuvo envuelta en controversia, especialmente por las acusaciones de la entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, quien aseguró que él le había sido infiel con Ladera mientras aún estaban casados. A pesar de que Beéle e Isabella hicieron oficial su relación y defendieron su amor, recibieron una ola de críticas en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más candentes del mundo del entretenimiento latinoamericano. Aunque su relación llegó a su fin, siguió siendo foco de atención mediática gracias a las declaraciones de ambos y de otras personas involucradas.

¿Quién es Hugo García, pareja de Isabella Ladera?

Tras terminar su romance con el intérprete de No tiene sentido, Ladera inició una relación con Hugo García, un modelo, influencer y figura de la televisión peruana, quien se hizo famoso cuando participó en el programa de competencia Esto es Guerra, donde se destacó por su rendimiento físico, lo que le ayudó a ganar miles de seguidores. Pero su talento no se limita a la pantalla; también trabaja como modelo y comparte en sus redes sociales contenido sobre deporte, fitness, viajes y su estilo de vida.